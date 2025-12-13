Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu

Čeští političtí konkurenti i zahraniční média už reagují na slova nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO), který dal najevo, že Česko pod jeho vedením nehodlá financovat Ukrajinu. Podle Martina Kupky (ODS) půjde o zjevný obrat v české zahraniční politice, který bude proti národním bezpečnostním zájmům.

Kupka, který je favoritem lednové volby nového předsedy ODS, označil Babišova slova ohledně financování Kyjeva za nebezpečný obrat české zahraniční politiky. "Zatímco my jsme Ukrajině v nejtěžších chvílích pomáhali, nastávající předseda vlády už od začátku hledá cestu, jak se od podpory Ukrajiny distancovat. Přitom dnes Ukrajinci do české ekonomiky přinášejí víc peněz, než kolik bychom na pomoc napadené země vynaložili," napsal končící ministr dopravy.

Podle Kupky není překvapivé, že Babiš hodil Ukrajinu přes palubu. "Jde to ale přímo proti naším národním bezpečnostním zájmům i zájmům na posílení Evropy. Smutné je, jak se dnes ruská média tetelí nad novým 'protiukrajinským' postojem nastupující české vlády. Na našem postoji se ale nic nemění. Podpora Ukrajiny je důležitá i pro naše vlastní bezpečí," podotkl.

Babiš už v uplynulých dnech vedl první jednání s evropskými politiky. V pravidelném sobotním hlášení odhalil svůj pohled na financování Kyjeva, který spoléhá na podporu ze strany evropských partnerů. 

"Důležité bylo setkání s belgickým premiérem," zmínil šéf hnutí ANO na videu s tím, že jednání trvalo více než hodinu. "Souhlasím s ním. Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. My jako Česká republika potřebujeme peníze pro české občany, pro Českou republiku, a nemáme peníze pro jiné státy," prohlásil nově jmenovaný premiér. 

"Evropská unie to musí vyřešit jiným způsobem. My nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze, protože kasa je prázdná. Tak jsme to zdědili po této (Fialově) vládě," podotkl předseda vlády. 

Babiš ve čtvrtek informoval o pracovních schůzkách v Bruselu, které absolvoval před jednáním Evropské rady v příštím týdnu. To označil za důležité. Sešel se i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, řešili například nový víceletý finanční rámec a podporu konkurenceschopnosti.

