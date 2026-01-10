ANALÝZA | Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.
Samotná realita americké invaze do Venezuely odhalila tvrdou a nekompromisní pravdu, že mít v arzenálu špičkové zbraně neznamená být skutečně připraven je efektivně použít. Caracas mohl dlouhá léta vystavovat impozantní seznam ruské vojenské techniky, od pokročilých systémů protivzdušné obrany S-300VM a Buk-M2 přes protiletadlové komplexy Pantsir až po víceúčelové stíhačky Su-30MKV s moderními střelami R-77, a přesto tyto zbraně neposkytly to, co v rozhodující chvíli nejvíce chybělo: reálnou obranu.
Při prvních náznacích operace se ukázalo, že vlastní technická vyspělost je jen polovinou rovnice. Skutečná bojová efektivita závisí na fungujícím logistickém a servisním zázemí, hladké integraci systémů, školeném personálu a soudržném velení, které dokáže reagovat na dynamický tlak protivníka. Bez těchto základních pilířů se dokonce i nejdokonalejší vybavení mění v těžkopádnou zátěž.
Jak se konflikt rozvinul, americké síly systematicky narušily komunikační a velitelské struktury venezuelské armády. U řady ruských systémů nebylo nutné bojovat „tváří v tvář“, stačila cílená neutralizace jejich schopnosti koordinovat a udržovat provoz. Některé komplexy byly zasaženy přímo, jiné se staly nepoužitelnými kvůli absenci klíčových náhradních dílů, technické podpory a zkušených osádek. Výsledkem byla praktická paralýza celého systému.
Místo aby venezuelské ozbrojené síly představovaly efektivní protiváhu, rychle se ocitly v izolaci proti technologicky a informačně převažujícímu protivníkovi. Rozdíl mezi pasivním vlastnictvím moderní techniky a schopností ji uplatnit v komplexní obrané kampani se ukázal jako rozhodující. Tento konflikt tak paradoxně ukázal, že v moderní válce nejde o to, kolik má armáda balistických raket nebo supermoderních letounů, ale jak dokážete tyto prostředky udržet, koordinovat a využít.
Rozdíly jsou zkrátka drtivé
Když se Spojené státy před třemi měsíci rozhodly masivně posílit svou přítomnost v Karibiku, v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford a celým doprovodným svazem, nebylo to jen demonstrací síly. Byla to také nepřímá připomínka, jak výrazný je kontrast mezi špičkově vybaveným americkým svazem a venezuelskými ozbrojenými silami, které stále stojí především na sovětských a ruských systémech.
Tehdejší analytické zprávy podle americké stanice CNN už upozorňovaly na jednoduchý fakt: Venezuela na papíře působila silně, ale její arzenál byl náchylný k selhání. A to nejen kvůli stáří konstrukcí, ale i kvůli ekonomickému vyčerpání země, odlivu kvalifikovaného personálu a dlouhodobé zanedbané údržbě.
Z hlediska samotné výzbroje přitom Caracas rozhodně nepůsobil jako lehký soupeř. Ještě nedávno, jak už jsme zmínili, přitahovaly pozornost především stíhací letouny Su-30MK2, někdejší chlouba venezuelského letectva, schopné nést i protilodní střely Kh-31. Pozemní síly se opíraly o tanky T-72B1 a bojová vozidla BMP-3, doplněná samohybnými houfnicemi Msta-S a raketomety Smerč. Symbol technologické síly ale představovala zejména vrstevnatá protivzdušná obrana, od dlouhodosahových systémů S-300 přes střednědosahové Buk a Pechora až po přenosné komplety Igla-S, které měly vytvořit hustý deštník nad klíčovými oblastmi.
Už tehdy však analytici upozorňovali na varovný aspekt, který dnes působí téměř prorocky: tato technika je sice na pohled impozantní, ale je bytostně závislá na ruském servisu, náhradních dílech a pravidelné modernizaci. A v podmínkách hluboké ekonomické krize, chronického podfinancování a odlivu kvalifikovaného personálu se tato závislost postupně změnila v Achillovu patu.
Nejviditelněji to zasáhlo letectvo. Z původních čtyřiadvaceti Su-30 několik strojů havarovalo a další byly dlouhodobě odstaveny kvůli nedostatku dílů či technické podpory. Podobný osud potkal i část protiletadlových systémů, které sice na přehlídkách působily jako pevný pilíř obrany, ale jejich skutečná pohotovostní dostupnost byla nejistá a často výrazně nižší, než naznačovala oficiální rétorika.
Ještě slabší pozici mělo tradičně venezuelské námořnictvo. V době amerického námořního zahuštění v Karibiku dokázalo do moře vyplout v podstatě jen s jednou funkční fregatou a jednou ponorkou, zatímco zbytek flotily tvořily převážně hlídkové lodě s omezenou výzbrojí. Ve srovnání s doprovodným svazem letadlové lodě USS Gerald R. Ford působil tento obraz téměř groteskně, neboť proti plnohodnotné oceánské síle stála skromná, personálně i technicky unavená flotila.
Dnes je však zřejmé, že právě zde byl položen základní rámec celého příběhu. Venezuela měla papírově silné ozbrojené síly, ale jejich skutečná operační připravenost byla dlouhodobě nahlodaná. A jakmile na tento systém dopadl tlak moderní kombinované operace, slabiny se ukázaly naplno.
Venezuela neměla žádnou šanci
Americký útok začal chirurgicky přesně. Podle dostupných informací vydal americký prezident Donald Trump rozkaz k akci 2. ledna ve 23:46 místního času. První exploze otřásly oblastí Caracasu kolem druhé hodiny ranní – ve čtvrtích La Guaira, Higuerote, Meseta de Mamo, Barutě, El Hatillu, Charallave a Carmen de Uria. Obyvatelé hlásili nízko letící stroje a výpadky proudu. Operace probíhala ve tmě a Spojené státy zároveň narušily energetickou infrastrukturu metropole.
Do akce bylo nasazeno zhruba 150 letounů námořnictva, letectva i námořní pěchoty, od stealth strojů F-22 a F-35 přes Super Hornety, bombardéry B-1B až po elektronický boj a bezpilotní průzkum. Ve vzduchu pracovala i E-2D Hawkeye a tankovací stroje. Hlavními cíli nebyly civilní objekty, ale antény, radary, velitelská centra a vojenské základny. Zasažena byla mimo jiné La Carlota, Fort Tiuna i Higuerote, kde byla potvrzena likvidace hangárů, skladů i kompletní baterie Buk-M2E. Údery trvaly přibližně půl hodiny, což stačilo k tomu, aby se venezuelská protivzdušná obrana ocitla odříznutá od velení, bez radaru a do značné míry bez proudu.
Současně probíhala speciální operace na zemi. Vrtulníky 160th SOAR dopravily do Caracasu příslušníky Delta Force, kryté letouny útočícího svazu. Jeden vrtulník byl sice zasažen, ale dokázal pokračovat v misi. Do akce se zapojili i agenti FBI, kteří formálně provedli zadržení. Ve 05:21 místního času Trump oznámil, že Nicolás Maduro byl zajat a odvezen ze země.
Tím se naplno ukázalo, kde byl venezuelský systém nejzranitelnější, tedy na úrovni komunikace, velení a technické podpory. Úder nebyl klasickým náletem, ale kombinací elektronického boje, přesné munice a informační dominance. Protivzdušná obrana sice existovala, ale už v první fázi byla slepá, hluchá a rozpojená. Jednotlivé baterie S-300, Buků či Pechor zůstaly izolované, radary čelily rušení a návnadám, zatímco část systémů byla i před útokem v nouzovém režimu. V okamžiku, kdy posádky dokázaly situaci vůbec vyhodnotit, byla většina senzorů a spojení umlčena nebo natolik paralyzována, že koordinace byla nemožná. To je v moderním boji rozsudek.
Svou roli sehrál i lidský faktor. Osádky, zvyklé na poloprovozní režim a minimum komplexního výcviku, narazily na typ operace, který zvládnou jen nejlépe připravené armády světa. Papírově hrozivé systémy se nedokázaly sladit do jednoho rytmu. Jakmile americká letadla a drony získala prakticky nerušenou kontrolu nad vzdušným prostorem, bylo rozhodnuto. Zbytek obrany byl systematicky ničen, obcházen nebo ignorován.
Američané nemají ani zdaleka vyhráno
Jenže tady příběh nekončí. Přestože byla venezuelská konvenční obrana rozdrcena, země nepřestala klást odpor. A právě v této fázi začíná mnohem nebezpečnější, asymetrická kapitola konfliktu. Spojené státy sice zlomily páteř protivzdušné obrany a paralyzovaly velitelskou strukturu, ale tím vstoupily do prostředí, které je pro vnějšího intervenčního aktéra vždy nejriskantnější – do prostoru, kde obranu neurčují tanky a letouny, ale milice, polovojenské sítě, místní informátoři a ideologická loajalita.
Venezuelský režim totiž dlouhé roky budoval to, co oficiální doktrína nazývá „válkou celého lidu“. Na papíře jde o systém teritoriální obrany, ve skutečnosti o propletenou síť milicí, sousedských hlídek, paramilitárních „colectivos“, bezpečnostních orgánů a zpravodajských struktur, které jsou pevně ukotveny v komunitách, státních institucích i pracovních kolektivech. Tito lidé nejsou klasickými vojáky, ale jsou loajální režimu, jejich sociální postavení, bezpečnost a často i živobytí jsou na jeho přežití přímo závislé. A právě proto jsou ochotni bojovat i ve chvíli, kdy regulérní armáda už selhala.
K tomu přistupují neformální ozbrojené skupiny, od chavistických colectivos až po levicové guerilly s vazbami na Kolumbii. Tyto struktury mají vlastní hierarchii, vlastní logistiku, a co je nejdůležitější, fungují mimo klasické operační mapy. V městském prostředí dokážou rozptýlit boj do nekonečné řady drobných incidentů, jako například přepadů, sabotáží, zastrašování, útoků na zásobovací linie a zpravodajskou infrastrukturu. Nejde o boj o území, ale o boj o cenu intervence, a tu mohou zvyšovat prakticky neomezeně.
Nelze podceňovat ani psychologický rozměr. Nacionalistická rétorika, vnější hrozba a obraz „imperialistické agrese“ slouží jako mobilizační nástroj. V zemi, kde je armáda s režimem propojená osobními vazbami, kariérami i ekonomickými zájmy, zůstává loajalita elit paradoxně pevná, i když zároveň podlamuje jejich profesionální schopnosti. Výsledkem je hybridní bezpečnostní aparát, který sice není schopen vyhrát klasickou válku, ale dokáže udržovat trvalé nízké násilí a tím oslabovat politickou vůli protivníka.
Jinými slovy, rychlé vojenské vítězství se může velmi rychle proměnit v politickou past. Stabilizace takto rozvrácené a zároveň ideologicky zpevněné společnosti by znamenala víceletý závazek, trvalou přítomnost vojáků a neustálé vystavení riziku útoků v hustě obydlených oblastech. A přesně v tom spočívá největší riziko americké operace. Konvenční dominance je nesporná, ale Venezuela neprohrává tím, že ztratila ruské systémy protivzdušné obrany. Venezuela by prohrála až tehdy, kdyby ztratila vůli klást odpor. A tu zatím neztratila.
