Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž

Jan Hrabě

10. ledna 2026 19:46

Záchranáři vyprošťují zraněného z jeskyně v Moravském krasu. (10.1.2026)
Záchranáři vyprošťují zraněného z jeskyně v Moravském krasu. (10.1.2026) Foto: HZS ČR

Záchranáři v sobotu spustili náročnou akci v Moravském krasu, kde se zranil muž v jeskyni. Měl by se nacházet desítky metrů pod povrchem a stovky metrů od vstupu do jeskyně. 

Hasiči o případu poprvé informovali po 14. hodině s tím, že v obci Rudice probíhá v náročném terénu s komplikovaným přístupem záchrana osoby z jeskynního systému. Od prvního okamžiku se očekávalo, že záchranná akce potrvá dlouho, proto se i s ohledem na počasí začalo na místě budovat zázemí pro zasahující jednotky. 

Podle dostupných informací původně sestupovali do jeskyně tři lidé. Jeden z dobrodruhů se zranil hluboko v jeskynním systému, přibližně 50 až 70 metrů pod povrchem a až 300 metrů od vstupu. "Podařilo se s ním navázat kontakt, je při vědomí a komunikuje. Kvůli zranění dolní části těla se nemůže sám pohybovat," uvedli hasiči. 

Se zraněným zůstal jeden z kolegů, zatímco druhý se dostal ven a přivolal pomoc. "Po ošetření a zajištění zraněného začnou technicky velmi náročné vyprošťovací práce v obtížně přístupném podzemí, kde zásah komplikuje omezená prostupnost. Připravujeme proto speciální postupy a techniku, aby se k němu záchranáři bezpečně dostali a dostali ho ven," sdělili záchranáři. 

Poslední informace z odpoledních hodin hovořily o tom, že se pracuje na rozvolnění cesty pro transport pacienta. "V jeskyni stavíme další ohřívací stanoviště pomocí stanu pro komfort zraněného. Doktor od speleozáchranky je se zraněným fyzicky v kontaktu po celou dobu," dodali hasiči. 

Související

