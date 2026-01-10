Záchranáři v sobotu spustili náročnou akci v Moravském krasu, kde se zranil muž v jeskyni. Měl by se nacházet desítky metrů pod povrchem a stovky metrů od vstupu do jeskyně.
Hasiči o případu poprvé informovali po 14. hodině s tím, že v obci Rudice probíhá v náročném terénu s komplikovaným přístupem záchrana osoby z jeskynního systému. Od prvního okamžiku se očekávalo, že záchranná akce potrvá dlouho, proto se i s ohledem na počasí začalo na místě budovat zázemí pro zasahující jednotky.
Podle dostupných informací původně sestupovali do jeskyně tři lidé. Jeden z dobrodruhů se zranil hluboko v jeskynním systému, přibližně 50 až 70 metrů pod povrchem a až 300 metrů od vstupu. "Podařilo se s ním navázat kontakt, je při vědomí a komunikuje. Kvůli zranění dolní části těla se nemůže sám pohybovat," uvedli hasiči.
Se zraněným zůstal jeden z kolegů, zatímco druhý se dostal ven a přivolal pomoc. "Po ošetření a zajištění zraněného začnou technicky velmi náročné vyprošťovací práce v obtížně přístupném podzemí, kde zásah komplikuje omezená prostupnost. Připravujeme proto speciální postupy a techniku, aby se k němu záchranáři bezpečně dostali a dostali ho ven," sdělili záchranáři.
Poslední informace z odpoledních hodin hovořily o tom, že se pracuje na rozvolnění cesty pro transport pacienta. "V jeskyni stavíme další ohřívací stanoviště pomocí stanu pro komfort zraněného. Doktor od speleozáchranky je se zraněným fyzicky v kontaktu po celou dobu," dodali hasiči.
Související
VIDEO: Archeologové v Indonésii objevili nejstarší jeskynní malbu
Jak probíhá záchranná operace v jeskyni? Většinou jde o velmi náročnou akci
Jeskyně , Moravský kras , Hasiči , záchranáři , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 56 minutami
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
před 2 hodinami
Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open
před 2 hodinami
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
před 3 hodinami
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
před 4 hodinami
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
před 5 hodinami
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
před 6 hodinami
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
před 6 hodinami
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
před 7 hodinami
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
před 8 hodinami
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
před 9 hodinami
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
před 9 hodinami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 10 hodinami
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 11 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 12 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.
Zdroj: Libor Novák