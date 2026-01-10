Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně

David Holub

10. ledna 2026 20:57

Kamil Pokorný
Kamil Pokorný Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Po nedávném nečekaném konci Zdeňka Motáka v Třinci zažila tuzemská hokejová extraliga další podobně šokující konec některého z trenérů. Tentokrát se jedná o Kamila Pokorného, jenž na vlastní žádost ukončil své působení v brněnské Kometě, kterou v minulé sezóně dotáhl k extraligovému titulu.

O svém rozhodnutí skončit v Brně informoval samotný Pokorný fanoušky jihomoravského klubu na jeho webových stránkách prostřednictvím svého prohlášení. „Po včerejším utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ uvedl v něm a pokračoval: „Prioritou je pro mě teď odpočinek, abych se dal zdravotně do pořádku. Kometě věřím, že se vrátí na vítěznou vlnu.“

Klubové vedení vzalo Pokorného rozhodnutí na vědomí. „Přijímá jej s maximální úctou a poděkováním za veškerou práci, kterou pro Kometu v průběhu let odvedl,“ sdělilo v reakci, přičemž majitel klubu Libor Zábranský k tomu dodal: „Hned jsem vyloučil, že bychom někoho přiváděli zvenku.“

Nyní tak tedy vede jako trenér brněnskou Kometu její dosavadní asistent Jiří Horáček, přičemž mu bude nově pomáhat na lavičce dosavadní kouč brněnské juniorky Karel Beran a dalším asistentem bude také Jaroslav Barvíř, který pomáhal Pokornému. „Posunutí Karla Berana je logický krok. Je to Brňák, má obrovské zkušenosti a chceme zabudovávat mladé hráče, které on zná. Myslím si, že to bude fungovat,“ zdůvodnil přesuny v realizačním týmu Zábranský.

Připomeňme, že Pokorný přišel do klubu reprezentujícího jihomoravskou metropoli před minulou sezónou s tím, že nejprve asistoval Jaroslavu Modrému, který se ale po čase z rodinných důvodů rozhodl vrátit  se zpátky do zámoří a tím se tak stal hlavním koučem Brna právě Pokorný.

Ten v klubu, pro nějž pracoval dlouhých téměř osm sezón, nebyl zdaleka jenom jako trenér. V minulosti prošel několika pozicemi na brněnské lavičce. Byl tak u všech novodobých brněnských titulů, nejen u toho loňského, ale i u těch v letech 2017 a 2018.

Zábranský odmítá, že by to bylo vedení klubu, které by chtělo Pokorného konec. „Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Vím, do jaké situace vstupoval po odchodu Jardy Modrého, a nejen tohle období zvládl perfektně. Koneckonců třetí titul Komety v novodobých dějinách klubu je toho jasným důkazem,“ řekl dále Zábranský a dodal: „Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych Kamila nebo jiné členy realizačního týmu odvolával. Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku.“

před 8 hodinami

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

