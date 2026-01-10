Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Lucie Podzimková

10. ledna 2026 16:12

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

Američané na den přesně před týdnem demonstrovali svou sílu, když se během operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem. Novináře proto napadlo se zeptat Trumpa, zda by podobně mohl přistoupit i k ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. 

Šéf Bílého domu to považuje za nepravděpodobné. "Nemyslím si, že to bude nutné," reagoval na dotaz. Připomněl, že s Putinem měl vždy dobré vztahy, i když současnost to trochu kazí. "Byl jsem velmi zklamaný," přiznal. 

"Vyřešil jsem osm válek. Myslel jsem, že rusko-ukrajinský konflikt bude jednou z jednodušších válek k vyřešení," svěřil se Trump. Dal nicméně najevo, že stále věří v úspěch diplomatických jednání o ukončení bojů.

Americký prezident zdůraznil, že Moskva přišla podle jeho informací jen za poslední měsíc o 31 tisíc lidí. Převážně jde o vojáky nasazení na Ukrajině. "A ruská ekonomika je ve složité situaci. Myslím, že to konečně vyřešíme," dodal. 

Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři roky. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

před 7 hodinami

Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě

