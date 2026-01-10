Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky.
Američané na den přesně před týdnem demonstrovali svou sílu, když se během operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem. Novináře proto napadlo se zeptat Trumpa, zda by podobně mohl přistoupit i k ruskému protějšku Vladimiru Putinovi.
Šéf Bílého domu to považuje za nepravděpodobné. "Nemyslím si, že to bude nutné," reagoval na dotaz. Připomněl, že s Putinem měl vždy dobré vztahy, i když současnost to trochu kazí. "Byl jsem velmi zklamaný," přiznal.
"Vyřešil jsem osm válek. Myslel jsem, že rusko-ukrajinský konflikt bude jednou z jednodušších válek k vyřešení," svěřil se Trump. Dal nicméně najevo, že stále věří v úspěch diplomatických jednání o ukončení bojů.
Americký prezident zdůraznil, že Moskva přišla podle jeho informací jen za poslední měsíc o 31 tisíc lidí. Převážně jde o vojáky nasazení na Ukrajině. "A ruská ekonomika je ve složité situaci. Myslím, že to konečně vyřešíme," dodal.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři roky. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
Donald Trump , Vladimír Putin , válka na Ukrajině , USA (Spojené státy americké) , Rusko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
před 1 hodinou
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
před 2 hodinami
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
před 3 hodinami
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
před 3 hodinami
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
před 4 hodinami
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
před 5 hodinami
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
před 5 hodinami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 6 hodinami
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 7 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 8 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
včera
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
včera
Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo
včera
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
Každý člověk si pod pojmem „útulnost“ představí něco jiného. Pro někoho je to klid a měkké světlo, jiný ji má spojenou s barvami, které mu doma sedí. A pak jsou lidé, kterým stačí jen pocit, že je doma všechno v pohodě. Když se ale podíváme, jak k tomu přistupují různé kultury, je jasné, že útulnost nemá jednu správnou podobu. Každý kout světa si ji tvoří po svém, ale ve výsledku jde všem o to samé. Cítit se doma bezpečně, příjemně, a tak nějak ve vlastním rytmu.
Zdroj: Komerční článek