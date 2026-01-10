Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

David Holub

10. ledna 2026 18:31

Tenis, ilustrační fotografie
Tenis, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

„Mám na toto místo tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které v mé kariéře sehrálo tak významnou roli,“ nechala se k tomu slyšet samotná Williamsová.

Ta se tak svým návratem na kurty, na kterých se poprvé představila už v roce 1998 a už tehdy se jí na tomto grandslamu podařilo postoupit až do čtvrtfinále. Od té doby v Melbourne přidala dalších dvacet startů, během kterých se jen dvakrát dokázal dostat až do finále, přičemž v něm pokaždé narazila na svou mladší sestru Serenu. Čtyřikrát pak k tomu v Melbourne ovládla turnaj v ženské čtyřhře. Naposledy se v Melbourne představila v roce 2021, kdy vypadla už ve 2. kole poté, co nestačila na Saru Erraniovou.

Po roce půl dlouhé pauze se rozhodla Venus Williamsová vrátit k tenisu o loňském červenci, kdy se představila v rámci okruhu WTA na turnaji ve Washingtonu, následně se objevila i v Cincinnati a poté obdržela divokou kartu pro účast na grandslamovém US Open. Tam ji z turnaje vyřadila česká reprezentantka Karolína Muchová.

Letos se ještě před Australian Open ukáže v Aucklandu, kam se dostala taktéž díky divoké kartě vzhledem k tomu, že na světovém žebříčku momentálně okupuje až 148. místo.

