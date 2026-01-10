Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.
„Mám na toto místo tolik neuvěřitelných vzpomínek a jsem vděčná za příležitost vrátit se na místo, které v mé kariéře sehrálo tak významnou roli,“ nechala se k tomu slyšet samotná Williamsová.
Ta se tak svým návratem na kurty, na kterých se poprvé představila už v roce 1998 a už tehdy se jí na tomto grandslamu podařilo postoupit až do čtvrtfinále. Od té doby v Melbourne přidala dalších dvacet startů, během kterých se jen dvakrát dokázal dostat až do finále, přičemž v něm pokaždé narazila na svou mladší sestru Serenu. Čtyřikrát pak k tomu v Melbourne ovládla turnaj v ženské čtyřhře. Naposledy se v Melbourne představila v roce 2021, kdy vypadla už ve 2. kole poté, co nestačila na Saru Erraniovou.
Po roce půl dlouhé pauze se rozhodla Venus Williamsová vrátit k tenisu o loňském červenci, kdy se představila v rámci okruhu WTA na turnaji ve Washingtonu, následně se objevila i v Cincinnati a poté obdržela divokou kartu pro účast na grandslamovém US Open. Tam ji z turnaje vyřadila česká reprezentantka Karolína Muchová.
Letos se ještě před Australian Open ukáže v Aucklandu, kam se dostala taktéž díky divoké kartě vzhledem k tomu, že na světovém žebříčku momentálně okupuje až 148. místo.
20. listopadu 2025 20:43
Pála se rozloučil záchranou. Tenistky se udržely v elitní skupině Billie Jean King Cupu
Související
Poprvé po 26 letech se na trávě ve Wimbledonu nepředstaví sestry Williamsovy
RECENZE: Král Richard: Zrození šampiónek je řemeslně precizní snímek, který trpí řadou problémů
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open
před 59 minutami
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
před 1 hodinou
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
před 2 hodinami
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
před 3 hodinami
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
před 4 hodinami
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
před 5 hodinami
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
před 5 hodinami
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
před 6 hodinami
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
před 7 hodinami
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
před 7 hodinami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 8 hodinami
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 9 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 10 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 11 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.
Zdroj: Libor Novák