Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění

Poté, co se dařilo z českých tenistů a tenistek pouze Jakubu Menšíkovi, jenž proklouzl do osmifinále, zdálo se, že alespoň jemu bude moct český fanoušek fandit ve zbývajícím programu singlových turnajů v rámci Australian Open. Jenže po neúspěších ostatních českých tenistů a tenistek přišla nečekaná rána. Jen několik hodin před očekávaným osmifinále s jeho vzorem Srbem Novakem Djokovičem totiž na svém twitterovém účtu sám Menšík oznámil, že z turnaje odstupuje kvůli zranění břišního svalu.

Duel mezi Menšíkem a Djokovičem měl být očekávaným nejen z českého pohledu, ale i z pohledu pořadatelů australského grandslamu, neboť jím měl vyvrcholit pondělní program. Nejen v Česku se totiž ví o tom, že by se jednalo o duel mezi žákem a učitelem. Menšíkův sobotní duel s Američanem Ethanem Quinnem, který vyhrál ve třech setech 6:3, 7:6 a 7:6, však vedle radosti z postupu připravil pro českého tenistu i obrácenou stranu tenisu. Právě v tomto duelu si měl přivodit právě zdravotní potíže.

„Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, abych mohl pokračovat. Ale musím se kvůli zranění břišního svalu, jež se během minulých zápasů zhoršilo, odhlásit z Australian Open. Po dlouhých diskusích s týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nenastoupím,“ uvedl Menšík ve svém prohlášení na instagramovém účtu. Navzdory takovému hořkému konci na turnaji bude ale pro něj tento ročník Australian Open patřit mezi ty nejúspěšnější, neboť nikdy před tím se na něm až do osmifinále nedostal. „I když jsem zklamaný, tak postup do osmifinále, kterého jsem v Melbourne dosáhl poprvé, si budu dlouho pamatovat. Cítil jsem obrovskou energii fanoušků a atmosféra byla výjimečná. Děkuji rodině a svému týmu, že byli se mnou na každém kroku, a všem, kteří mi posílali zprávy a fandili – znamená to pro mě moc,“ pokračoval.

V Melbourne tak tedy na duel s jeho největším vzorem a mentorem, osmatřicetiletým grandslamovým rekordmanem Djokovičem nedojde a nenaváže tak na dosud jediné dva vzájemné duely mezi těmito tenisty. Nejprve se oba utkali v Pekingu v roce 2024, kdy se tak stalo ve čtvrtfinále a kdy po třech setech ze zápasu český hráč odešel jako poražený. Loni v Miami to byl ale naopak Menšík, který se radoval ze své slavné finálové výhry.

Vrásky na obličeji přibyli nyní po Menšíkově odstoupení z turnaje v Melbourne i daviscupovému nehrajícímu kapitánovi Tomáši Berdychovi, jelikož ten s Menšíkem počítal do týmu pro úvodní kolo Davis Cupu. To je totiž na programu již 7. a 8. února, v rámci něhož se Češi utkají doma v Jihlavě se Švédskem.

Jak v ženské, tak v mužské dvouhře už tak Češi po Menšíkově odstoupení nemají na Australian Open komu fandit a zbývá tak jen držet palce Kateřině Siniakové, která stále ještě figuruje v rámci turnaje ženské čtyřhry se svou parťačkou Taylor Townsendovou a stejně tak ještě bude k vidění v turnaji smíšené čtyřhry.

Další zbývající česká jména v Melbourne pak můžou fanoušci naleznout v turnaji mužské čtyřhry, kde zase pro změnu bojuje pár Petr Nouza, Patrik Rikl.

