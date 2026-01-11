První průzkum od voleb potvrzuje hegemonii ANO. Motoristé by skončili mimo Sněmovnu

ANO je i nadále hegemonem tuzemské politiky, ukazuje první průzkum preferencí od říjnových sněmovních voleb. Vypracovala ho agentura STEM pro stanici CNN Prima News. Hnutí vedené premiérem Andrejem Babišem by volila více než třetina oslovených lidí. Do Sněmovny by se dostalo jen pět uskupení.
ANO je jedním z trojice uskupení, která by podle šetření dosáhla na dvouciferný výsledek. Vůdčí sílu současné vládní koalice by volilo 34,6 procenta respondentů. Druhá by skončila opoziční ODS se ziskem 14,1 procenta. Na třetím místě se umístilo hnutí Starostové a nezávislí s podporou 12,6 procenta.
Pirátům by dalo hlas 8,4 procenta oslovených. Do Poslanecké sněmovny už by se dostalo jen vládní hnutí SPD, jehož aktuální preference činí 6,8 procenta.
Na hraně pětiprocentní uzavírací klauzule pro vstup do dolní komory parlamentu balancují koaliční Motoristé, jimž vyjádřilo podporu 4,9 procenta dotázaných. Nad čtyřmi procenty se ještě nachází TOP 09, kterou by volilo 4,3 procenta lidí. KDU-ČSL by samostatně přesvědčila 3,4 procenta respondentů.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
