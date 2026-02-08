ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 14:09

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Cyril Popek / INCORP images

Šest uskupení by se momentálně dostalo do Poslanecké sněmovny, jasným vítězem by bylo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Samostatně by neuspěly opoziční strany KDU-ČSL a TOP 09. 

ANO by podpořilo 34,5 procenta respondentů, což odpovídá výsledku hnutí v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Dvouciferného výsledku by dosáhli občanští demokraté s 16 procenty a Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 14 procent oslovených.

Křesla v dolní parlamentní komoře by získala ještě tři uskupení. Čtvrtí by skončili Piráti s podporou 9,5 procenta. Následovalo by hnutí SPD se ziskem 6,5 procenta. Přesně na pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny se drží Motoristé. 

Neúspěchem by skončila samostatná kandidatura TOP 09 (4,5 %) i KDU-ČSL (3 %). Obě strany v loňských volbách kandidovaly v rámci koalice Spolu, jejíž součástí byla ještě ODS.

Podobně dopadl i první povolební průzkum preferencí pro stanici CNN Prima News. ANO by podle tohoto lednového šetření volilo 34,6 procenta respondentů. Druhá by skončila opoziční ODS se ziskem 14,1 procenta. Na třetím místě se umístilo hnutí STAN s podporou 12,6 procenta.

Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

před 2 hodinami

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Související

Více souvisejících

volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 22 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

před 2 hodinami

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Curling

Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky

Ještě před oficiálním zahájením zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se objevila zpráva o výskytu noroviru v týmu finských hokejistek, což zasáhlo do programu her, neboť se musel přesunout jejich úvodní duel s Kanadou. Tímto vysoce nakažlivým RNA virem, jenž způsobuje akutní virovou gastroenteritidu, se měla ve švýcarském ženském hokejovém týmu jedna z hráček nakazit poté, co právě tyto hokejistky odehrály v pátek svůj duel s Českou republikou.

včera

včera

včera

včera

Olympiáda, ilustrační foto

Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10

Pětadvacáté Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo jsou po pátečním zahájení a zapálení dvou olympijských ohňů již v plném proudu. Do akce tak šli po smíšené curlingové dvojici a hokejistkách i další čeští olympionici. Mezi prvními se představil alpský lyžař Jan Zabystřan, který české fanoušky před hrami navnadil senzačním předvánočním vítězstvím v super-G ve Val Gardeně. Jenže super-G přijde na olympiádě na řadu později, v sobotu dopoledne se nejprve postavil na start sjezdu. Ten ovládli Švýcaři a Italové, Zabystřan skončil na 24. místě, čímž si tak vylepšil své olympijské maximum. Další české vlaječky byly k vidění ve skiatlonu, kde se mimo jiné představila i Kateřina Janatová, která podle svých slov zajela nejlepší závod v životě, když skončila sedmá.

včera

včera

včera

Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard

Policie v týdnu obvinila několik osob z podvodu, při kterém vznikla škoda ve výši přes čtyři miliardy korun. Obviněným hrozí až desetileté vězení. Kauza se týká stovek tisíc kusů elektroniky, zejména od americké společnosti Apple. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy