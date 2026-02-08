Šest uskupení by se momentálně dostalo do Poslanecké sněmovny, jasným vítězem by bylo vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Samostatně by neuspěly opoziční strany KDU-ČSL a TOP 09.
ANO by podpořilo 34,5 procenta respondentů, což odpovídá výsledku hnutí v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Dvouciferného výsledku by dosáhli občanští demokraté s 16 procenty a Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 14 procent oslovených.
Křesla v dolní parlamentní komoře by získala ještě tři uskupení. Čtvrtí by skončili Piráti s podporou 9,5 procenta. Následovalo by hnutí SPD se ziskem 6,5 procenta. Přesně na pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny se drží Motoristé.
Neúspěchem by skončila samostatná kandidatura TOP 09 (4,5 %) i KDU-ČSL (3 %). Obě strany v loňských volbách kandidovaly v rámci koalice Spolu, jejíž součástí byla ještě ODS.
Podobně dopadl i první povolební průzkum preferencí pro stanici CNN Prima News. ANO by podle tohoto lednového šetření volilo 34,6 procenta respondentů. Druhá by skončila opoziční ODS se ziskem 14,1 procenta. Na třetím místě se umístilo hnutí STAN s podporou 12,6 procenta.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Související
První průzkum od voleb potvrzuje hegemonii ANO. Motoristé by skončili mimo Sněmovnu
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
volby , průzkumy , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 22 minutami
ANO si udržuje stabilní podporu i po volbách, ukazuje nový průzkum
před 1 hodinou
100 let od vzniku Osvobozeného divadla. Nebálo se postavit totalitnímu režimu
před 1 hodinou
Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším
před 2 hodinami
Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání
před 3 hodinami
Počasí s varováním. Meteorologové upozornili na náledí
před 3 hodinami
Trump a Netanjahu budou jednat o Íránu. Teherán opět varuje Washington
před 4 hodinami
Ceny kritiky vyhrálo drama Sbormistr. Pro dvě sošky si přišel Dužan Duong
před 5 hodinami
Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění
před 5 hodinami
Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař
před 6 hodinami
Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení
včera
Na jihu Čech v týdnu došlo ke slabému zemětřesení
včera
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
včera
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
včera
Opravdová hvězda, prohlásil prezident Pavel o Brejchové
včera
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
včera
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
včera
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
včera
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
včera
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
Policie v týdnu obvinila několik osob z podvodu, při kterém vznikla škoda ve výši přes čtyři miliardy korun. Obviněným hrozí až desetileté vězení. Kauza se týká stovek tisíc kusů elektroniky, zejména od americké společnosti Apple.
Zdroj: Jan Hrabě