Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Dnes má podle meteorologů foukat čerstvý severozápadní vítr. V kombinaci s prachovým sněhem se na většině území mohou tvořit sněhové jazyky, na horách na severu a severovýchodě území i závěje. V Beskydech navíc připadne další sníh. Za neděli může místy napadnout 15 až 25 centimetrů nového sněhu.
Pokračovat má i mrazivá epizoda. "V přílivu studeného vzduchu od severu budou noční a ranní teploty v pondělí klesat na celém území s výjimkou jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje pod -12 °C," uvedl ústav.
Během pondělního odpoledne a večera začne sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť a bude se tvořit ledovka. Problémy nejprve nastanou v jihozápadní polovině Čech, během úterý se rozšíří dále na východ, přičemž v severovýchodních částech území je výskyt ledovky málo pravděpodobný.
"Tloušťka ledovky zejména v pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy až na jihozápad Moravy může dosáhnout 2 až 5 mm," varovali meteorologové. "V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet i k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. Možné je lámání větví stromů," dodali.
