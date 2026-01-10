Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě

Ve Velké Británii je 9. leden každoročně okamžikem, kdy se slaví narozeniny jednoho z významných členů královské rodiny. Princezně Kate se slušelo popřát hlavně hodně zdraví, protože nedávno svedla náročný boj se zákeřnou rakovinou.
Přání k pátečním 44. narozeninám budoucí královny se objevilo například na sociálních sítích královské rodiny. "Všechno nejlepší k narozeninám princezně z Walesu," píše se ve vzkazu, který doprovází fotografie včerejší oslavenkyně.
Sama manželka prince Williama sdílela další krátký klip ze své série Mother Nature (Matka příroda). Podotkla, že jde o hluboce osobní a kreativní zamyšlení nad tím, jak jí příroda pomohla se uzdravit. Britům a celému světu tak připomněla svůj nedávný boj s rakovinou.
"Je to ale také příběh o síle přírody a kreativitě v kolektivním uzdravování. Od matky přírody se toho můžeme tolik naučit, když se snažíme vybudovat šťastnější a zdravější svět," konstatovala princezna.
Princezna z Walesu, vlastním jménem Kate Middleton, má za sebou nejtěžší roky ve svém životě. Manželce následníka trůnu byla - stejně jako jeho otci Karlovi III. - předloni diagnostikována rakovina. Trojnásobná maminka to přiznala po mnoha spekulacích koncem března 2024. V září téhož roku pak oznámila úspěšné ukončení chemoterapie, přičemž od té doby následoval pozvolný návrat k plnění povinností člena královské rodiny.
Kate Middleton , královská rodina (gbr) , Velká Británie
