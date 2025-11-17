U dětí prince Williama mobil nenajdete. Kvůli problému s internetem

Lucie Podzimková

17. listopadu 2025 19:53

Princ William se svou rodinou
Princ William se svou rodinou Foto: Facebook @TheBritishMonarchy

Říká se, že pokrok nezastavíš, ale britské monarchii je občas vyčítáno, že jde o zkostnatělou instituci. Nejnovější slova prince Williama to zdánlivě potvrzují. Budoucí král totiž prozradil, jak jako rodič přistupuje k mobilním telefonům u svých dětí. 

Princ William a jeho manželka Kate, pravděpodobný příští královský pár, mají celkem tři potomky, přičemž nejstaršímu z nich je už dvanáct let. Přesto se mladičký princ musí obejít bez přístroje, který většina jeho vrstevníků v tak vyspělé zemi, jakou je Velká Británie, nepochybně má.

"Je to opravdu těžké. Naše děti nemají telefony," přiznal budoucí panovník v rozhovoru, který cituje BBC. "Myslím, že až se George přesune na střední školu, pak možná může mít telefon s omezeným přístupem," podotkl starší ze synů krále Karla III. 

William naznačil, že dvanáctiletý syn by rád měl mobilní telefon už nyní. "Dostává se to bodu, kdy je to celkem napjaté téma, ale myslím, že chápe proč. Říkáme mu, proč si nemyslíme, že je to dobré. Máme problém s přístupem k internetu," vysvětlil. 

Trojnásobný otec prozradil, co mu na globální síti nejvíce vadí. "Myslím, že děti se tam mohou dostat k příliš mnoha věcem, které nemají vidět," dodal princ. 

Princ a princezna z Walesu mají tři děti. Nejstarší George, který se jednoho dne nejspíš také stane britským králem, oslavil v červenci 12. narozeniny. Prostřední Charlotte je momentálně deset let. Nejmladší Louis měl v dubnu sedmé narozeniny. 

