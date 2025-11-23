Princ William chce znát pravdu o rozhovoru, který přispěl k rozvodu jeho rodičů

Lucie Podzimková

23. listopadu 2025 21:03

Princ William
Princ William Foto: Kensington Palace

Již 28 let uplynulo v létě od tragické a velmi předčasné smrti princezny Diany v ulicích Paříže. Maminka princů Williama a Harryho dala o dva roky nechvalně známý rozhovor britské stanici BBC. Nyní se jeden muž rozhodl šťourat v okolnostech vzniku interview, upozornila BBC

Spisovatel Andy Webb napsal knihu Dianarama, která se zabývá okolnostmi rozhovoru tehdejší manželky současného britského krále Karla III. pro pořad Panorama. S Dianou ho vedl novinář Martin Bashir, ale vymohl si ho tím, že jí ukázal údajné bankovní dokumenty jejího bratra, které měly naznačovat, že lidi z okolí princezny platí tajná služba MI5. Dokumenty však nebyly pravé.

Interview se každopádně zapsalo do kolektivní paměti britské veřejnosti především tím, co princezna z Walesu řekla. Během hovoru totiž zaznělo, že v jejím manželství s princem Charlesem jsou tři lidé. Naznačovala tak jeho nevěru. 

Princ William podle nové knihy podniká kroky, aby zjistil pravdu o vzniku rozhovoru. Starší ze synů zesnulé Diany již dříve kritizoval BBC za to, že od kauzy kolem pořadu Panorama odvrací zrak. 

William tvrdí, že rozhovor zásadně přispěl ke zhoršení vztahů mezi jeho rodiči a zesílil obavy a paranoiu jeho matky. V knize se píše, že princ na celou věc "nasadil lidi". Kensingtonský palác tvrzení nijak nekomentoval. 

Princezna Diana, rodným jménem Diana Frances Spencerová, se za tehdejšího následníka trůnu Charlese provdala jako dvacetiletá v červenci 1981. Pár se dočkal dvou potomků. Princ William se narodil v červnu 1982, mladší Harry ho následoval v září 1984. 

Manželství ale nebylo dlouhodobě šťastné, v roce 1996 po medializaci mimomanželských afér Charlese i Diany přišel rozvod. Dvojnásobná maminka pak přišla o život při tragické nehodě v Paříži v srpnu 1997. 

před 5 hodinami

Zelenskyj: Mírový plán obsahuje některé klíčové prvky pro naše národní zájmy

