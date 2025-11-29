Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem

Princezna Kate se sice do britské královské rodiny nenarodila, ale jako manželka budoucího krále stále častěji tahá za nitky. Jednou z jejích snah je pokus o usmíření mezi manželem a jeho mladším bratrem. Podle dostupných informací se snaží působit na prince Harryho, aby podnikl jisté kroky, které by zlepšení vztahů umožnily.
Princ Harry se v poslední době pokusil alespoň částečně obnovit zpřetrhané vazby s královskou rodinou, když se viděl s otcem, britským králem Karlem III. Napjaté jsou ale stále jeho vztahy se starším bratrem. Williamova manželka by podle některých informací ráda přispěla k usmíření sourozenců.
Podle anonymních zdrojů z okolí monarchie je princezna Kate přesvědčena, že vévoda ze Sussexu musí bratrovi ukázat, že je svým pánem. "Vyzývá Harryho, aby se při příští cestě (do Velké Británie) vrátil bez Meghan a dokázal, že je svým pánem," uvedl informátor podle webu The Express.
Princezna z Walesu věří, že je to jediný způsob, jak může Harry získat zpátky reputaci v očích Williama. "Kate se snaží zachovat most pro Harryho, než bude příliš pozdě. Williamův vztek a nedůvěra jsou příliš hluboké," podotkl zdroj. Budoucí královna si prý nicméně přeje, aby se Harrymu a jeho dětem drželo místo uvnitř monarchie.
Princ Harry opustil královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
