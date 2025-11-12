Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince

Lucie Podzimková

12. listopadu 2025 20:28

Princ William s rodinou.
Princ William s rodinou. Foto: X / The Prince and Princess of Wales

Všemi milovaná princezna Kate před časem vyděsila Británii i svět, když oznámila, že má rakovinu. Pro tuto chvíli nemoc přemohla, ale rodina si prošla těžkým obdobím. Princ William nyní naznačil, že s dětmi se ohledně diagnózy jednalo narovinu. Na jeho slova upozornila BBC

Princ William a jeho manželka rozhodně nejsou obyčejnými smrtelníky, ale k výchově dětí museli nějak přistoupit. Jako každý, kdo se stane rodičem. Následník trůnu prozradil, že on i Kate s dětmi hodně komunikují. Rozhodně přitom nebylo jednoduché jim vysvětlit, když jejich maminka vážně onemocněla. 

"Většinou nefunguje před nimi něco skrývat, a proto vysvětlení, jak se cítí, proč se to děje, a poskytnutí jiných úhlů pohledu na to, proč se cítí tak, jak se cítí, jim někdy pomůže získat širší obrázek," prohlásil princ William během návštěvy Brazílie s tím, že děti dokáží vycítit, když se před nimi něco tají. 

"Je pak mnohem více otázek, když nejsou žádné odpovědi," konstatoval starší ze synů krále Karla III. Podotkl, že je ale důležité najít hranici v komunikaci s dětmi. "Kolik toho řeknu? Co řeknu? Kdy to řeknu? Neexistuje manuál na rodičovství," dodal. 

Připomeňme, že Kate se s blíže nespecifikovaným typem rakoviny potýkala po značnou část loňského roku. Nyní už opět plní pracovní povinnosti člena britské královské rodiny, v jejímž čele stojí Karel III. Onkologické onemocnění bylo před časem diagnostikováno i jemu. 

před 9 hodinami

Rusové v mlze pronikají do Pokrovsku. Ukrajinci přiznávají komplikace i jinde

Princ William servíroval jídlo lidem bez domova.

To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho

Princ Harry dal nedávno najevo, že vážně stojí o usmíření s otcem, britským králem Karlem III. Pošramocené jsou nicméně i jeho vztahy se starším sourozencem. Byly však doby, kdy spolu bratři trávili veškerý čas. Podle prince Williama se tehdy odehrávalo něco, co se nesmí opakovat. 

Zdroj: Libor Novák

