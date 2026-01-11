Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci.
Fico po setkání s prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou parlamentu Richardem Rašim podotkl, že svět vstupuje do nové éry. "Možná jsme měli při porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace při zahájení války na Ukrajině pocit, že se rozpadá světový řád. Dnes musíme konstatovat, že se rozpadl," nechal se slyšet.
"Dnes světový řád neexistuje, neexistuje mechanismus mezinárodního práva, neexistuje mechanismus jeho respektování, dodržování a vymáhání," poznamenal předseda Smeru a zdůraznil, že slovenská politická reprezentace musí být silná a provést zemi těžkými časy. Připomněl, že byl u nelehkých začátků Slovenska v první polovině 90. let minulého století.
"Nikdo Slovensku nevěřil, byla to jen silná politická reprezentace, která tou dobou v roce 1993 na Slovensku byla, která garantovala, že Slovensko přežilo dva nejtěžší roky 1993 a 1994," zavzpomínal současný premiér.
Podle Fica se ústavní činitelé shodli, že budoucnost Slovenska je v Evropské unii. "V tomto máme shodu a z této shody nebudou existovat žádné kompromisy ani žádné výhybky," poznamenal.
Pellegriniho i Rašiho zároveň vyzval ke spolupráci. "V otázkách suverenity, postavení, bezpečnosti a přežití naší vlasti musíme tahat za jeden provaz. Naše společná minulost nás předurčuje k porozumění," dodal.
Šťastný konec má pátrání po osmnáctileté dívce z Blanenska, která se pohřešovala od pondělí. Policii se ji po zapojení veřejnosti podařilo vypátrat v blíže nespecifikované sousední zemi. Teenagerka by měla být v pořádku.
