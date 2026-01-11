Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. ledna 2026 10:45

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

Fico po setkání s prezidentem Peterem Pellegrinim a předsedou parlamentu Richardem Rašim podotkl, že svět vstupuje do nové éry. "Možná jsme měli při porušení mezinárodního práva ze strany Ruské federace při zahájení války na Ukrajině pocit, že se rozpadá světový řád. Dnes musíme konstatovat, že se rozpadl," nechal se slyšet.

"Dnes světový řád neexistuje, neexistuje mechanismus mezinárodního práva, neexistuje mechanismus jeho respektování, dodržování a vymáhání," poznamenal předseda Smeru a zdůraznil, že slovenská politická reprezentace musí být silná a provést zemi těžkými časy. Připomněl, že byl u nelehkých začátků Slovenska v první polovině 90. let minulého století.

"Nikdo Slovensku nevěřil, byla to jen silná politická reprezentace, která tou dobou v roce 1993 na Slovensku byla, která garantovala, že Slovensko přežilo dva nejtěžší roky 1993 a 1994," zavzpomínal současný premiér. 

Podle Fica se ústavní činitelé shodli, že budoucnost Slovenska je v Evropské unii. "V tomto máme shodu a z této shody nebudou existovat žádné kompromisy ani žádné výhybky," poznamenal.

Pellegriniho i Rašiho zároveň vyzval ke spolupráci. "V otázkách suverenity, postavení, bezpečnosti a přežití naší vlasti musíme tahat za jeden provaz. Naše společná minulost nás předurčuje k porozumění," dodal. 

9. ledna 2026 21:27

Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová

Související

Andrej Babiš Komentář

Bratrství je silné slovo, ale slabý kompas. Babiš si rozumí s Ficem a Orbánem, důležitější jsou Němci

Nynější premiéři Česka, Slovenska a Maďarska dlouhodobě vystupují v domácí politice výrazně kriticky vůči Evropské unii, zatímco na jednáních v Bruselu volí umírněnější a pragmatičtější přístup. Rozdíl mezi domácí rétorikou a evropskou praxí je patrný zejména v otázkách podpory Ukrajiny či Evropské zelené dohody. Nakonec je nutné položit si otázku, jestli jsou Slovensko a Maďarsko skutečně našimi nejbližšími státy, nebo bychom se konečně mohli začít chovat rozumně a následovat Německo a Polsko?

Více souvisejících

Robert Fico Slovensko EU (Evropská unie) Peter Pellegrini

Aktuálně se děje

před 35 minutami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

včera

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

včera

včera

Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

včera

Venezuela

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.

včera

včera

včera

včera

Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí

Šťastný konec má pátrání po osmnáctileté dívce z Blanenska, která se pohřešovala od pondělí. Policii se ji po zapojení veřejnosti podařilo vypátrat v blíže nespecifikované sousední zemi. Teenagerka by měla být v pořádku.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy