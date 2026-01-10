Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. ledna 2026 16:59

Martin Kupka
Martin Kupka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Úmysl poslance Filipa Turka (Motoristé) žalovat prezidenta Petra Pavla se neobešel bez reakcí politických konkurentů zatím neúspěšného kandidáta na post ministra životního prostředí. Exministr dopravy Martin Kupka (ODS) nemá pro takové jednání pochopení. 

"Tak Filip Turek bude žalovat prezidenta. To už není jen hranaté. To je i příkladně vzhůru nohama," napsal Kupka, který bude v lednové volbě usilovat o post předsedy občanských demokratů, na sociální síti X. 

"Jasně, že je Filip Turek vzorný muž, který nikdy nikoho neurazil, nikdy nenapsal žádnou nehoráznost na svých sítích, nikdy nepoplival památku obětí 2. světové války vyznáváním nacistických symbolů, nikdy neobrátil naruby ruskou agresi a její příčiny," připomněl člen předchozí vlády některé z kauz poslance Motoristů. 

Podle bývalého ministra dopravy považuje Turek všechno za nespravedlnost. "Nic z toho se nestalo. A kdyby náhodou, měl přece dostat příležitost, aby se ve vládě napravil a všechno si odpracoval. Vláda je přece nejlepší nápravné zařízení," podotkl ironicky. 

"To je dokonale absurdní a hranatě nehorázné. Určitě se to ale jeho podporovatelům bude líbit," dodal Kupka. 

Turek v pátek oznámil, že podá na prezidenta Pavla žalobu na ochranu osobnosti, protože se mu nelíbí, jak hlava státu zdůvodnila rozhodnutí nejmenovat kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí. Bývalý europoslanec hodlá požadovat omluvu. 

před 3 hodinami

Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka

Související

Martin Kupka

Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu

Čeští političtí konkurenti i zahraniční média už reagují na slova nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO), který dal najevo, že Česko pod jeho vedením nehodlá financovat Ukrajinu. Podle Martina Kupky (ODS) půjde o zjevný obrat v české zahraniční politice, který bude proti národním bezpečnostním zájmům.

Více souvisejících

Martin Kupka (ODS) Filip Turek Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 32 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

před 2 hodinami

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

před 5 hodinami

Venezuela

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

Sníh zasypal Prahu

Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy

Víkendové počasí v Česku ovlivní příliv velmi chladného vzduchu, který přinese nejen sněžení, ale také extrémní mrazy a nepříjemný vítr. Podle aktuální předpovědi ČHMÚ.cz bude sobota ve znamení zatažené až oblačné oblohy. Na většině území se setkáme s občasným sněžením nebo přeháňkami, které začnou ustávat až později odpoledne od severu.

včera

Giorgia Meloniová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová

Italská premiérka Giorgia Meloniová se v pátek připojila k francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a vyzvala k zahájení přímých rozhovorů mezi Evropou a Ruskem. Podle šéfky italské vlády nastal čas, aby Evropská unie vystupovala v konfliktu na Ukrajině aktivněji a nenechávala iniciativu pouze na jiných globálních hráčích. Meloniová dokonce navrhla, aby unie jmenovala speciálního vyslance, který by měl dialog s Moskvou na starosti.

včera

Filip Turek

Turek podá na prezidenta Pavla žalobu

Spor mezi hradem a stranou Motoristé sobě nabírá na obrátkách. Poslanec Filip Turek v pátek oznámil, že v nejbližší době podá na prezidenta Petra Pavla žalobu na ochranu osobnosti. Turek toto rozhodnutí zveřejnil během své návštěvy Kyjeva, kde je součástí delegace ministra zahraničí Petra Macinky. Poslanci se nelíbí způsob, jakým hlava státu odůvodnila své rozhodnutí nejmenovat ho ministrem životního prostředí, a bude proto soudní cestou žádat omluvu.

včera

Vitalij Kličko, Kyjev (Ukrajina)

Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vydal naléhavou výzvu k obyvatelům hlavního města, aby v případě možnosti dočasně opustili metropoli. Důvodem je kritický stav městské infrastruktury po masivním ruském útoku z noci na 9. ledna. Podle starosty zůstala polovina všech kyjevských bytových domů, což představuje téměř 6 000 objektů, zcela bez dodávek tepla.

včera

Sníh zasypal Prahu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země

Českou republiku zasáhlo v pátek ráno a dopoledne intenzivní sněžení, které se postupně přesouvalo ze západu Čech směrem k východu. Zimní nadílka způsobila značné komplikace na mnoha klíčových komunikacích včetně dálničních tahů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napadlo v jihozápadní části země a v Praze během několika hodin 5 až 10 centimetrů sněhu, a to i v nižších polohách.

včera

Ájatolláh Sajjid Alí Chameneí

Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek vyslal jasný signál, že režim hodlá proti sílícímu protestnímu hnutí zakročit s ještě větší brutalitou. Ve svém prvním projevu od vypuknutí nepokojů před třinácti dny prohlásil, že úřady neustoupí ani o krok. Demonstranty označil za „vrahy“ a „sabotéry“, kteří podle něj jednají v zájmu cizích mocností, především Spojených států.

včera

Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska

Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy