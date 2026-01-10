Úmysl poslance Filipa Turka (Motoristé) žalovat prezidenta Petra Pavla se neobešel bez reakcí politických konkurentů zatím neúspěšného kandidáta na post ministra životního prostředí. Exministr dopravy Martin Kupka (ODS) nemá pro takové jednání pochopení.
"Tak Filip Turek bude žalovat prezidenta. To už není jen hranaté. To je i příkladně vzhůru nohama," napsal Kupka, který bude v lednové volbě usilovat o post předsedy občanských demokratů, na sociální síti X.
"Jasně, že je Filip Turek vzorný muž, který nikdy nikoho neurazil, nikdy nenapsal žádnou nehoráznost na svých sítích, nikdy nepoplival památku obětí 2. světové války vyznáváním nacistických symbolů, nikdy neobrátil naruby ruskou agresi a její příčiny," připomněl člen předchozí vlády některé z kauz poslance Motoristů.
Podle bývalého ministra dopravy považuje Turek všechno za nespravedlnost. "Nic z toho se nestalo. A kdyby náhodou, měl přece dostat příležitost, aby se ve vládě napravil a všechno si odpracoval. Vláda je přece nejlepší nápravné zařízení," podotkl ironicky.
"To je dokonale absurdní a hranatě nehorázné. Určitě se to ale jeho podporovatelům bude líbit," dodal Kupka.
Turek v pátek oznámil, že podá na prezidenta Pavla žalobu na ochranu osobnosti, protože se mu nelíbí, jak hlava státu zdůvodnila rozhodnutí nejmenovat kandidáta Motoristů ministrem životního prostředí. Bývalý europoslanec hodlá požadovat omluvu.
Související
Moskevské vysílání, udeřil Kupka. Fiala z SPD zpochybňoval ruskou vinu za Vrbětice
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
Martin Kupka (ODS) , Filip Turek , Petr Pavel
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
před 1 hodinou
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
před 2 hodinami
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
před 2 hodinami
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
před 3 hodinami
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
před 4 hodinami
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
před 5 hodinami
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
před 5 hodinami
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
před 6 hodinami
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
před 7 hodinami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 8 hodinami
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 9 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 9 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 11 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
včera
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
Moskva v pátek potvrdila, že Spojené státy propustily dva ruské členy posádky z ropného tankeru Marinera, který americké úřady zabavily začátkem tohoto týdne. Podle agentury AFP se jedná o plavidlo plující pod ruskou vlajkou, jehož zadržení v Severním Atlantiku vyvolalo prudkou diplomatickou přestřelku mezi oběma mocnostmi. Washington se lodě zmocnil s tvrzením, že je součástí takzvané stínové flotily, která přepravuje ropu pro země podléhající americkým sankcím.
Zdroj: Libor Novák