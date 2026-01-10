Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka

10. ledna 2026 14:34

Petr Macinka na zasedání nové vlády
Petr Macinka na zasedání nové vlády

Česko se postavilo k americkému tlaku ohledně Grónska nejen prostřednictvím prezidenta Petra Pavla. Ozval se i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie se domnívá, že i tentokrát existuje prostor pro dialog mezi Dánskem a Spojenými státy americkými. 

Česko podle Macinky jako členská země NATO vnímá, že míra jednoty a vůle ke komunikaci a řešení sporů mezi jednotlivými spojenci je velmi vysoká. Aliance tak dlouhodobě plní svou roli, konstatoval ministr. 

"Česká republika je přesvědčena, že i nyní existuje prostor řešit záležitost ohledně Grónska prostřednictvím dialogu mezi Dánskem a Spojenými státy. Jsme připraveni do tohoto dialogu přispět způsobem, aby se celá tato záležitost co nejdříve uklidnila," dodal šéf diplomacie na sociální síti X. 

Pavel by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku. "Informoval jsem o tom také předsedu vlády Andreje Babiše na společném obědě. Klíčové je, abychom bezpečnostní otázky týkající se Grónska řešili prostřednictvím dialogu mezi spojenci a v rámci NATO," napsal prezident v týdnu na síti X.

Pavel podotkl, že Dánsko rozhodně nepředstavuje hrozbu či nepřítele. Naopak ho označil za blízkého partnera a spojence v rámci NATO. Zároveň poznamenal, že Grónsko je nedílnou součástí dánského království. Hlava státu nicméně naznačila, že má pochopení i pro Washington. "Zájem Spojených států amerických na bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku je pochopitelný a je naším sdíleným zájmem," uvedl.

Šéf Bílého domu Donald Trump nicméně v pátek zopakoval, že USA musí vlastnit Grónsko. Tentokrát s odůvodněním, že je třeba zabránit Rusku a Číně v ovládnutí ostrova. "Země musí mít vlastnictví. Bráníte vlastnictví, nebráníte pronájem. A my musíme bránit Grónsko," řekl Trump v pátek na otázku britské stanice BBC. Podle svých slov je připraven na jednodušší, ale i složitější cestu k výsledku. 

Americký prezident podotkl, že smlouva o pronájmu by mu nebyla dost dobrá. "Země nemohou udělat dohody na devět nebo snad dokonce sto let," zdůraznil. "Miluji lidi z Číny, miluji lidi z Ruska, ale nechci je mít jako sousedy v Grónsku. To se nestane," prohlásil s tím, že NATO to musí pochopit. 

Dánsko i Grónsko vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance. Šéf americké diplomacie Marco Rubio má v příštím týdnu jednat v Dánsku. 

před 3 hodinami

Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v Kyjevě důrazně postavil za napadenou Ukrajinu a vyzval k tomu, aby nyní v mírových jednáních převzalo iniciativu Rusko. Během tiskové konference se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou zdůraznil, že ukrajinská strana již učinila značné množství ústupků. Podle Macinky nastala chvíle, kdy musí začít slevovat ze svých požadavků Ruská federace, aby se situace mohla pohnout kupředu.
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zažil v pátek ráno dramatický příjezd do ukrajinské metropole. Jeho diplomatická mise se odehrává v kulisách jednoho z nejvíce ničivých ruských útoků poslední doby, který zasáhl cíle po celé zemi včetně Kyjeva. Podle aktuálních zpráv si noční nálety v hlavním městě vyžádaly nejméně čtyři oběti na životech a více než dvě desítky zraněných, přičemž záchranné práce stále pokračují.

