Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka

Česko se postavilo k americkému tlaku ohledně Grónska nejen prostřednictvím prezidenta Petra Pavla. Ozval se i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie se domnívá, že i tentokrát existuje prostor pro dialog mezi Dánskem a Spojenými státy americkými.
Česko podle Macinky jako členská země NATO vnímá, že míra jednoty a vůle ke komunikaci a řešení sporů mezi jednotlivými spojenci je velmi vysoká. Aliance tak dlouhodobě plní svou roli, konstatoval ministr.
"Česká republika je přesvědčena, že i nyní existuje prostor řešit záležitost ohledně Grónska prostřednictvím dialogu mezi Dánskem a Spojenými státy. Jsme připraveni do tohoto dialogu přispět způsobem, aby se celá tato záležitost co nejdříve uklidnila," dodal šéf diplomacie na sociální síti X.
Pavel by považoval za správné, aby se Česko připojilo ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku. "Informoval jsem o tom také předsedu vlády Andreje Babiše na společném obědě. Klíčové je, abychom bezpečnostní otázky týkající se Grónska řešili prostřednictvím dialogu mezi spojenci a v rámci NATO," napsal prezident v týdnu na síti X.
Pavel podotkl, že Dánsko rozhodně nepředstavuje hrozbu či nepřítele. Naopak ho označil za blízkého partnera a spojence v rámci NATO. Zároveň poznamenal, že Grónsko je nedílnou součástí dánského království. Hlava státu nicméně naznačila, že má pochopení i pro Washington. "Zájem Spojených států amerických na bezpečnosti v oblasti severního Atlantiku je pochopitelný a je naším sdíleným zájmem," uvedl.
Šéf Bílého domu Donald Trump nicméně v pátek zopakoval, že USA musí vlastnit Grónsko. Tentokrát s odůvodněním, že je třeba zabránit Rusku a Číně v ovládnutí ostrova. "Země musí mít vlastnictví. Bráníte vlastnictví, nebráníte pronájem. A my musíme bránit Grónsko," řekl Trump v pátek na otázku britské stanice BBC. Podle svých slov je připraven na jednodušší, ale i složitější cestu k výsledku.
Americký prezident podotkl, že smlouva o pronájmu by mu nebyla dost dobrá. "Země nemohou udělat dohody na devět nebo snad dokonce sto let," zdůraznil. "Miluji lidi z Číny, miluji lidi z Ruska, ale nechci je mít jako sousedy v Grónsku. To se nestane," prohlásil s tím, že NATO to musí pochopit.
Dánsko i Grónsko vzkazují do zámoří, že území není na prodej. Kodaň varovala, že případná vojenská akce by znamenala konec Severoatlantické aliance. Šéf americké diplomacie Marco Rubio má v příštím týdnu jednat v Dánsku.
Související
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
Macinka s Turkem přijeli na Ukrajinu v době masivních ruských útoků
Petr Macinka , ministerstvo zahraničí , grónsko , USA (Spojené státy americké) , dánsko , NATO
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
před 1 hodinou
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
před 1 hodinou
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
před 2 hodinami
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
před 3 hodinami
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
před 3 hodinami
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
před 4 hodinami
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
před 5 hodinami
Novinky v případu tragického požáru v Crans-Montaně. Jeden člověk je ve vazbě
před 6 hodinami
Trump opět promluvil o "americkém" Grónsku. Nechce Rusko a Čínu za sousedy
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Do Česka se po lehkém oteplení vrátí silné mrazy
včera
Je na čase, aby Evropa začala jednat o Ukrajině i s Ruskem, prohlásila Meloniová
včera
Turek podá na prezidenta Pavla žalobu
včera
Kličko vyzval obyvatele Kyjeva, aby město dočasně opustili
včera
OBRAZEM: Sníh zasypal Česko. Počasí komplikovalo dopravu v polovině země
včera
Chameneí hodlá proti sílícím protestům zakročit s ještě větší brutalitou
včera
Ochota USA vyvolávat vyhrocené situace znepokojující, zní z Ruska
včera
Proč Rusko použilo na Ukrajině Orešnik? Pomstilo se za útok, který si podle všeho samo vymyslelo
včera
Domov jako svatyně: Jak různé kultury chápou útulnost?
včera
Útoky na Ukrajinu jsou šílené, řekl Macinka. Překroutil otázku novinářky, příznivce Ruska označil za pošuky
včera
Školy zavřely, lidé nemají vycházet. Bouře Goretti bičuje Evropu, počasí zastavilo dopravu i zabíjelo
Německo, Británie i Francie se vzpamatovávají z ničivého úderu bouře Goretti, která v noci na pátek přinesla rekordní poryvy větru o rychlosti až 160 kilometrů za hodinu a extrémní přívaly sněhu. V jihozápadní Anglii, konkrétně na ostrovech Scilly, naměřili meteorologové poryv o síle 99 mil za hodinu, což pro tuto lokalitu představuje absolutní historický rekord. Podobně dramatická situace panovala ve francouzské Normandii, kde vítr v departementu Manche dosahoval v nárazech dokonce rychlosti přes 210 kilometrů za hodinu.
Zdroj: Libor Novák