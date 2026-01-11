Šťastný konec má záchranná akce, která od sobotního odpoledne probíhala v Moravském krasu, kde se muž během dobrodružné výpravy zranil v těžce přístupné jeskyni. V neděli ráno se zraněného podařilo dostat na světlo. Podle hasičů šlo o mimořádně náročný zásah, který nemá v Česku obdoby.
Hasiči v neděli po půl deváté uvedli, že zraněný je venku z jeskyně a v rukou jihomoravských záchranářů. "Šlo o v České republice ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby," konstatoval Hasičský záchranný sbor ČR.
Celý zásah trval přes 20 hodin, přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí. Předcházely jí náročné technické práce, kdy záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění zraněného muže.
Hasiči o případu poprvé informovali v sobotu po 14. hodině s tím, že v obci Rudice probíhá v náročném terénu s komplikovaným přístupem záchrana osoby z jeskynního systému. Od prvního okamžiku se očekávalo, že záchranná akce potrvá dlouho, proto se i s ohledem na počasí začalo na místě vybudovalo zázemí pro zasahující jednotky.
Původně sestupovali do jeskyně tři lidé. Jeden z dobrodruhů se zranil hluboko v jeskynním systému, přibližně 50 až 70 metrů pod povrchem a až 300 metrů od vstupu. "Podařilo se s ním navázat kontakt, je při vědomí a komunikuje. Kvůli zranění dolní části těla se nemůže sám pohybovat," uvedli hasiči během soboty.
Se zraněným zůstal jeden z kolegů, zatímco druhý se dostal ven a přivolal pomoc. I proto tak mohla proběhnout úspěšná záchranná akce.
Související
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
záchranáři , Hasiči , Moravský kras , Jihomoravský kraj
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico
před 1 hodinou
Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně
před 2 hodinami
Praha se těší na nový most. Tramvaje čekají výluky na obou březích Vltavy
před 2 hodinami
Trump sliboval miliardové investice do Venezuely. Ropné firmy se ale zdráhají
před 4 hodinami
Počasí o příštím víkendu. Silný mráz ustoupí, ukazuje výhled
včera
Zdravá a o rok starší. Britská princezna Kate je vděčná přírodě
včera
Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně
včera
Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž
včera
Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open
včera
Česko nechá prověřit požární riziko v nočních podnicích, oznámil Metnar
včera
Je to vzhůru nohama, říká Kupka na Turkův úmysl žalovat prezidenta
včera
Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina
včera
Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu
včera
Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka
včera
Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček
včera
Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi
včera
Zimní počasí úřaduje. Meteorologové slibují novou mrazivou epizodu i další sníh
včera
Babišovi se rýsuje problém. Foldyna z SPD připustil, že nemusí dát vládě důvěru
včera
Na Ústecku se dostaly do oběhu falešné bankovky. Muži hrozí až osm let
včera
Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí
Šťastný konec má pátrání po osmnáctileté dívce z Blanenska, která se pohřešovala od pondělí. Policii se ji po zapojení veřejnosti podařilo vypátrat v blíže nespecifikované sousední zemi. Teenagerka by měla být v pořádku.
Zdroj: Jan Hrabě