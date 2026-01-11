Záchrana, jaká nemá v Česku obdoby. Zraněný muž je konečně venku z jeskyně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. ledna 2026 9:57

Záchranáři vyprostili zraněného muže z jeskyně. (11.1.2026)
Záchranáři vyprostili zraněného muže z jeskyně. (11.1.2026) Foto: HZS ČR

Šťastný konec má záchranná akce, která od sobotního odpoledne probíhala v Moravském krasu, kde se muž během dobrodružné výpravy zranil v těžce přístupné jeskyni. V neděli ráno se zraněného podařilo dostat na světlo. Podle hasičů šlo o mimořádně náročný zásah, který nemá v Česku obdoby. 

Hasiči v neděli po půl deváté uvedli, že zraněný je venku z jeskyně a v rukou jihomoravských záchranářů. "Šlo o v České republice ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby," konstatoval Hasičský záchranný sbor ČR. 

Celý zásah trval přes 20 hodin, přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí. Předcházely jí náročné technické práce, kdy záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění zraněného muže. 

Hasiči o případu poprvé informovali v sobotu po 14. hodině s tím, že v obci Rudice probíhá v náročném terénu s komplikovaným přístupem záchrana osoby z jeskynního systému. Od prvního okamžiku se očekávalo, že záchranná akce potrvá dlouho, proto se i s ohledem na počasí začalo na místě vybudovalo zázemí pro zasahující jednotky. 

Původně sestupovali do jeskyně tři lidé. Jeden z dobrodruhů se zranil hluboko v jeskynním systému, přibližně 50 až 70 metrů pod povrchem a až 300 metrů od vstupu. "Podařilo se s ním navázat kontakt, je při vědomí a komunikuje. Kvůli zranění dolní části těla se nemůže sám pohybovat," uvedli hasiči během soboty. 

Se zraněným zůstal jeden z kolegů, zatímco druhý se dostal ven a přivolal pomoc. I proto tak mohla proběhnout úspěšná záchranná akce. 

včera

Velká záchranná akce v Moravském krasu. V jeskyni se zranil muž

Související

Více souvisejících

záchranáři Hasiči Moravský kras Jihomoravský kraj

Aktuálně se děje

před 35 minutami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

včera

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

včera

včera

Tým mistrů světa z Prahy 2024.

Rulík zveřejnil hokejovou nominaci na olympiádu. Nechybí Červenka nebo Ticháček

Dlouho očekávaná nominace českých hokejových reprezentantů na blížící se Zimní olympijské hry, které se letos budou konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo i za účasti hráčů z kanadsko-americké NHL, byla odtajněna ve středu trenérem Radimem Rulíkem. Ten už dříve, konkrétně v červnu, oznámil šestici hráčů z NHL, kteří se olympiády v reprezentačním dresu zúčastní. Nyní k nim přidal zbývající jména, například veterána Romana Červenku, ale i překvapení, jakými jsou obránci Jiří Ticháček a Tomáš Kundrátek či útočník Jakub Flek.

včera

Venezuela

Venezuela neměla proti Američanům šanci. Teď ale hrozí peklo na zemi

Americká invaze do Venezuely ukázala tvrdou realitu, že moderní zbraně samy o sobě válku nevyhrávají. Přestože Caracas disponoval ruskými systémy S-300, Buk či stíhačkami Su-30, rozhodující chvíli nezvládl. Spojené státy nejprve paralyzovaly komunikaci, velení a radary, takže protivzdušná obrana zůstala slepá a roztříštěná. Rychlá technologická dominance ale neznamená konečné vítězství. Venezuela má kapacitu přejít k asymetrickému odporu, který může proměnit vojenský úspěch Washingtonu v dlouhodobé politické břemeno.

včera

včera

včera

včera

Pátrání po pohřešované dívce z jižní Moravy bylo úspěšné. Našla se v zahraničí

Šťastný konec má pátrání po osmnáctileté dívce z Blanenska, která se pohřešovala od pondělí. Policii se ji po zapojení veřejnosti podařilo vypátrat v blíže nespecifikované sousední zemi. Teenagerka by měla být v pořádku.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy