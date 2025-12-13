Už přes týden trvá situace, kdy se otřásá země na západě Čech. Podle odborníků došlo k více než deseti otřesům o síle přes dva stupně. Zatím nejsilnější zemětřesení proběhlo během minulého víkendu.
Přes týden už se otřásá země v západních Čechách. K prvnímu zemětřesení, které místní pocítili, došlo minulý týden ve čtvrtek. Nejsilnější otřes o magnitudě 2,5 stupně nastal v sobotu ve 22:26 v hloubce 10 kilometrů.
"Oproti otřesům, které postihly tuto oblast koncem listopadu, se ohniska víkendových jevů nacházejí přibližně dva kilometry severněji pod obcí Černá," uvedli seismologové. Během současné aktivity již bylo zaznamenáno jedenáct otřesů o síle přesahující dva stupně. Přišlo také kolem 140 hlášení od místních.
Nejaktivnější seismickou oblastí v Česku je Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
Související
U břehů Japonska udeřilo zemětřesení. Úřady varují před tsunami
Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
před 59 minutami
Přes deset událostí. Na západě Čech se zase otřásá země
před 1 hodinou
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
před 2 hodinami
Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl
před 3 hodinami
Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce
před 4 hodinami
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
před 4 hodinami
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
před 5 hodinami
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
před 6 hodinami
Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů
před 7 hodinami
Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék
před 8 hodinami
Česko na prahu epidemie chřipky. Do vývoje se může promítnout nový subtyp infekce
před 8 hodinami
Tragédie v pražské ZOO. Populární orangutan Kawi nešťastně zahynul
před 9 hodinami
Policie hledá dvanáctiletého Marka. Už ve čtvrtek nedorazil do školy
před 11 hodinami
Počasí se příští týden výrazně ochladí. Během dne bude i mrznout
včera
Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?
včera
EU zmrazila ruská aktiva natrvalo, aby obešla veto Maďarska a Slovenska ohledně pomoci Ukrajině
včera
Machadové pomohla utéct americká armáda. Z Venezuely se dostala v přestrojení
včera
VIDEO: Rvačky, alkohol, vulgarity, ponižování žen. Ostudné zasedání parlamentu, jaké Slovensko nepamatuje
včera
Írán zatkl držitelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiovou
včera
OBRAZEM: Došlo i na úsměvy. Nejbližší a přátelé se rozloučili s Patrikem Hezuckým
Druhý prosincový den roku 2025 se zapíše do dějin jako den, kdy se Česko rozloučilo s oblíbeným moderátorem Evropy 2 Patrikem Hezuckým. Smuteční obřad pro rodinu a nejbližší přátele proběhl od 14:30 v prostorách strašnického krematoria. Naši fotografové na místě nechyběli.
Zdroj: Jan Hrabě