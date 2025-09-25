Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy.
Podle informací od ústavu došlo ke dvěma slabým zemětřesením v okolí Nového Kostela na Chebsku. Silnější otřes o síle 2,8 stupně nastal ve 4:16. O minutu později následoval slabší otřes o magnitudu 2,3 stupně. K otřesům došlo severně od již zmíněné obce v hloubce deset kilometrů pod zemským povrchem.
Místní zaznamenali zejména doprovodné zvukové efekty. Ústav vyzval případné svědky obou seismických událostí k vyplnění makroseismického dotazníku.
"V této oblasti se již několikrát vyskytla i silnější zemětřesení a není tedy vyloučeno, že další otřesy budou následovat," dodali odborníci.
Nejsilnější zemětřesení na území Česka bylo za posledních několik desítek let zaznamenáno na Chebsku v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
Zdroj: Libor Novák