Plzeň prodloužila neporazitelnost. Sparta si zajistila pohár i na jaře, Olomouc vybouchla

David Holub

13. prosince 2025 21:58

Fotbalisté Viktorie Plzeň i po šesti odehraných zápasech ligové fáze Evropské ligy drží neporazitelnost. Při čtvrtečním zápase na hřišti nepříjemného Panathinaikosu Atény se však hodně nadřeli. Zvlášť když už od 32. minuty hráli Západočeši o deseti lidech, když byl po druhé žluté kartě vyloučen Václav Jemelka. Proti družině věhlasného kouče Rafaela Beníteze nakonec parta Martina Hyského dokráčela k bodu za bezbrankovou remízu. Pražská Sparta v rámci Konferenční ligy dokráčela ke třem bodům, když na hřišti rumunské Craiovy hrála po většinu času lépe než soupeř a nakonec se radovala ze zajištění účasti v jarní fázi soutěže. Na pojistku postupu si však musí počkat Olomouc, která po předešlých senzačních výsledcích nečekaně vybouchla na Gibraltaru proti Lincolnu, jenž dokázal otočit z 0:1 na 2:1.

Výhodou pro plzeňské Viktoriány bylo tentokrát to, že Panathinaikos nemohl využít celou kapacitu svého Olympijského stadionu, neboť je aktuálně částečně v rekonstrukci. Jinak by totiž určitě Západočechy čekalo typicky nepříjemné řecké peklo.

Nebylo tak proto překvapením, že se této skutečnosti snažili co nejdříve využít a od začátku utkání bylo vidět, že chtějí hrát aktivně, z čehož po úvodní čtvrthodině vzešly hned dvě šance. V první z nich se po 17 minutách hry ocitl Adu poté, co mu Memič předal balón z pravé strany, prvně jmenovaný ale neuspěl kvůli těsnému bránění ze strany domácích. Za chvíli se do role zakončovatele stylizoval samotný Memič, ovšem ani on svou střelou zpoza šestnáctky neuspěl.

Poté dali o sobě vědět domácí, když ve 24. minutě zahrozil Djuričič, který tak vyzkoušel pozornost brankáře Wiegeleho. Osm minut na to ukázal dobrou pozornost bohužel rozhodčí, který si všiml faulu Jemelky u postranní čáry a i když byl pře vteřinami Jemelka hrdinou, když jako poslední čistě odebral balon unikajícímu protihráči, nyní se z hrdiny stal poražený, neboť uviděl ve 32. minutě druhou žlutou kartu a musel tak předčasně do kabin.

„Myslím, že ta první žlutá karta, kterou Venca Jamelka dostal, byla jasná. Ta druhá byl faul, ale jestli musel dostávat žlutou kartu? Bylo to u lajny v prostoru, který nebyl nebezpečný. Myslím si, že to byla hodně přísná druhá žlutá karta, ale stalo se. Mužstvo na to skvěle zareagovalo,“ okomentoval zásadní moment první půle po zápase kouč Martin Hyský. 

Bylo jasné, že hosté budou muset na nový stav věci nějakým způsobem zareagovat, proto se tak Hyský a spol. poměrně nečekaně ještě před poločasovou pauzou zasáhnout do sestavy tím, že Višinského a Adua nahradili defenzivnější fotbalisté Souaré a Markovič.

Příjemným zjištěním bylo, že ani po obrátce se řeckému celku nedařilo využít početní výhody. Nejenže ještě do přestávky se to nezadařilo Pantovičovi, jenž tehdy hlavičkoval jen doprostřed branky, ale v následujících minutách se na bezbrankovém skóre neměnilo nic ani po Tetého šanci, když konkrétně v 57. minutě propadnutý centrovaný míč zamířil nad plzeňskou branku.

Nebyla to pro Západočechy jednoduchá druhá půle, jelikož během ní po většinu času domácí házenkářským způsobem obléhali hostující šestnáctku a výmluvné byla i statistika držení míče. V ní vedli ve druhé půli jasně hráči Panathinaikosu, kteří tehdy měli míč na kopačkách hned více než 80% času.

Na opravdu výraznější příležitost si však museli počkat až do 89. minuty. To nejprve Vydra zblokoval Calabriovo zakončení, následně Basaketas naštěstí zakončoval jen do boční sítě.

Plzeňský stratég Hyský po zápase své svěřence především chválil. „Bylo to hlavně o kompaktnosti, o pevné defenzivě a o tom neztratit víru, že tady výsledek uhrát můžeme. Odbránili jsme to skvěle, prakticky jsme soupeře do nějakých extra velkých příležitostí nepouštěli. Přesně takhle týmově jsme se chtěli prezentovat,“ uzavřel.

Sparta se těší na evropské jaro

Fotbalovou Spartu čekal nejenže nečitelný soupeř, ale před zápasem bylo nečitelné i to, jestli znovu nezažije odklad svého utkání jako se to tomu stalo v chorvatské Rijece. I v rumunské Craiově totiž zprvu vládlo počasí, na rozdíl od Chorvatska, kde byla průtrž mračen, však tentokrát dělala starost hustá mlha. Ta se nakonec včas ještě před oficiálním startem utkání v 18:45 rozestoupila a tak se podobná eskapáda jako ve zmiňované Rijece pro Spartu tentokrát neopakovala.

Pražané – jakkoli byli hosté v tomto zápase – se na hřišti soupeře od začátku chovali sympaticky jako doma. Jako první ale vyrazili do příležitosti domácí po Ševínského chybě, Etimovu ránu z úhlu ale dokázal brankář Vindahl zneškodnit. Po dvaceti minutách hry se k odraženému míči dostal Rrahmani, jenž ten, stejně jako následně Mercado, nenašel recept na domácí defenzivu.

Ševínský nehrál nejšťastnější zápas, neboť ve 34. minutě fauloval ve sparťanském pokutovém území Vergooteho a sudí tak nařídil penaltu, zprvu to však vypadalo, že se kopat nebude, protože byl odmáván ještě před tím ofsajd. Do práce však šli videorozhodčí a ti už o penaltě definitivně rozhodli. Naštěstí pro Spartu ale exekutor Mekvabišvili z penalty přestřelil.

Ševínský se mohl vykoupit ještě před přestávkou ze svého dosud nevydařeného výkonu, kdyby ovšem skóroval po Haraslínově centru z rohu. Gólman Isenko však tuto střelu dokázal vyrazit.

Celkově lepší herní dojem ze strany Sparty v tomto zápase nakonec vyústil brankou až v 50. minutě. To Haraslín předal míč Rrahmanimu a ten jak jinak než placírkou konečně otevřel skóre, 0:1 pro Spartu.

Pražané však museli nadále zůstat ve střehu, blízko ke skórování byl Cicaldaua zahrávající volný přímý kop, ovšem gólman Vindahl jeho střelu vyboxoval. Na další nějaké vzrušení před jakoukoli brankou se muselo čekat až do 79. minuty, kdy z dálky se rozhodl vystřelit Nsimba, přičemž tento jeho projektil byl tak nechytatelný, že bylo z toho nečekané vyrovnání na 1:1.

Vypadalo to tak, že tímto výsledkem duel taktéž skončí, jenže v posledních minutách se povedla sparťanům rozhodující akce, na jejímž začátku byl Preciado. Tomu se podařilo přihrát pod sebe Rynešovi a ten po zpracování vystřelil neomylně k tyči. Rynešův důležitý gól, kterým zajistil Spartě účast v jarní fázi této soutěže, byl jeho prvním soutěžním od července.

„Hodně lidí mi připomínalo, že už jsem dlouho nedal gól. Už mi to trochu lezlo do palice a byl jsem z toho nervózní. Jsem rád, že to tam teď padlo. Samozřejmě se tak trochu cítím (jako hrdina). Je to nádherný pocit, dát takhle gól skoro v 90. minutě na 2:1, a ještě vítězný,“ neskrýval Ryneš radost po zápase.

„Musím pochválit hráče za to, jak po srovnání zareagovali. Zůstali jsme klidní a koncentrovaní a ukázali jsme kvalitu, která nám přinesla důležité vítězství. Zároveň nám dala šanci zabojovat o přímý postup do osmifinále doma s Aberdeenem,“ připomněl po zápase kouč Sparty Priske.

Olomouc ztroskotala na Gibraltaru a o postup bude ještě bojovat

Podobně jako v předešlých zápasech, i tentokrát Olomouc vstoupila do utkání nebojácně a aktivně a proto se tak nemohl nikdo divit, že na umělém hřišti Lincolnu skórovala už po osmi minutách. Stalo se tak poté, co Breitemu se povedlo poslal dlouhý balón na Vašulína nacházejícího se před šestnáctkou a právě olomoucký střelec i díky teči bránícího Rutjence otevřel skóre, 0:1 pro Olomouc.

Nemuselo zůstat z olomouckého pohledu jenom u toho. Za chvíli už to klidně totiž mohlo být 2:0, kdyby ovšem Dolžnikov dokázal zblízka míč poslat do sítě. Bohužel se za další chvíli netrefil ani Slavíček ve své příležitosti a to už mohlo být pro Olomouc prvním varováním, že by tyto neproměněné šance mohly mrzet. Nicméně si to tehdy ještě nikdo nepřipouštěl, protože to byli právě Hanáci mající tento zápas pod kontrolou.

Jenže za neproměněné příležitosti přišel trest, když domácím stačilo jen chvíli obléhat území hostů a po dlouhém autu Nana hlavičkoval Lopes tak chytrým způsobem, že míč zaplul do horního rohu branky olomouckého brankáře Koutného, který ještě míči v cestě do branky pomohl, 1:1.

Jakoby se rázem snesla na olomoucké těžká velká deka a byli to tak spíše překvapivě domácí, kteří přebírali otěže zápasu. A to i přesto, že se uchylovali spíše jen k dlouhým nákopům. Takový obraz hry trval až do konce první půle a proto se hosté rozhodli po poločase ke změnám. Na hřiště přišli Navrátil s Janoškem.

Alespoň úvod druhého dějství dával naději tomu, že by tato změna mohla být ku prospěchu. V 50. minutě se totiž právě prvně jmenovaný střídající dostal do velké šance, ovšem ze sedmimetrové vzdálenosti bohužel přestřelil. I když postupem času to byla opět Olomouc, která získávala půdu pod nohama, pořád se nedařilo vstřelit kýžený druhý gól. V 58. minutě se opět k možnosti vstřelit branku v tomto zápase dostal Vašulín, jemuž tentokrát nacentroval Šíp, ovšem jeho zakončení ve skluzu mířilo jen těsně vedle domácí svatyně.

Klid na olomouckých kopačkách při zakončeních byl rázem fuč a do konce zápasu se to bohužel nezlepšilo. Navíc neutuchal ani zájem domácích o útočení, jako třeba v 73. minutě. Tehdy se sice gólmanu Koutnému povedlo vyrazit míč, který nacentroval De Barr, ovšem na následné Pozoovo zakončení z malého vápna už byl krátký, 2:1. Šok byl tak rázem na světě.

Zbytek zápasu byl ve znamení srdnatě bojujících fotbalistů Lincolnu, přes jehož obranu se hosté jen těžko dostávalo. Ani se nebylo čemu divit, když se v podstatě bojovalo o historické vítězství. Když se pak nepodařilo v závěru vyrovnat ani Kostadinovovi, bylo jasné, že malér pro Olomouc je definitivně tady.

Rozladěnost po výkonu jeho svěřenců rozhodně po zápase neskrýval kouč Tomáš Janotka. „Pokud nezvládneme doma zápas s Lechem, tak budeme mít tento duel ještě dlouho v paměti. Teď si stále žijeme postupový sen. Kdo nám před startem poháru věřil, že budeme hrát o postup? Nalejme si čistého vína. Pořád to máme ve svých rukách a nohách. Jsem optimista, ale tahle promarněná příležitost mě strašně štve,“ nechal se slyšet konkrétně a pokračoval: „Chybou bylo, že jsme nedali druhý gól. Tady jsme mohli zápas dohrát, mohlo být rozhodnuto.“

„Domácí dali vítězný gól, my jsme to pak honili, ale i tady nás provázelo neproměňování šancí. Hodnocení musí být kritické, taková utkání musíme dohrát do vítězného konce,“ zakončil olomoucký stratég, který tak teď bude muset připravit mužstvo na rozhodující závěrečný duel s Lechem Poznaň.

Konečné výsledky zápasů evropských fotbalových pohárů (11.12.2025):

Evropská liga UEFA:

Panathinaikos Athény – Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Nobre – Pereira, Martins – Narciso (video, všichni Portug.). ŽK: Touba, Djuričič, Zarúrí – Jemelka, Wiegele, Dweh. ČK: 32. Jemelka. Diváci: 17 335

Panathinaikos: Lafont – Calabria, Ignason, Palmer-Brown, Tuba (58. Bakasetas) – Chirivella, Siopis (58. Gnezda Čerin) – Teté, Djuričič, Zarúrí – Pantovič (75. Šwiderski). Trenér: Benítez

Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Doski – Valenta (75. Zeljkovič), Červ – Višinský (41. Markovič), Ladra (66. Spáčil), Adu (41. Souaré) – Durosinmi (74. Vydra). Trenér: Hyský

Konferenční liga UEFA:

Universitatea Craiova – Sparta Praha 1:2 (0:0)
Branky: 79. Nsimba – 50. Rrahmani, 89. Ryneš. Rozhodčí: Vergoote – Seeldraeyers, Geerolf – Boterberg (video, všichni Belg.). ŽK: Romančuk – Preciado, Sörensen, Kuol. Diváci: 20 210

Craiova: Isenko – Romančuk, Rus, Badelj – Mogos, Mekvabišvili (57. Nsimba), Cretu, Teles (72. Houri) – Cicaldau – Etim (72. Basceanu), Baiaram (82. Stevanovič). Trenér: Coelho

Sparta: Vindahl – Vydra, Sörensen, Ševínský – Preciado, Kairinen, Mannsverk (67. Eneme), Ryneš – Mercado (84. Kuol), Haraslín (72. Birmančevič) – Rrahmani (67. Kuchta). Trenér: Priske

Lincoln Red Imps – Sigma Olomouc 2:1 (1:1)
Branky: 19. Koutný (vl.), 73. Pozo – 8. Vašulín. Rozhodčí: Csonka – Buzás, Szert – Karakó (video, všichni Maď.). ŽK: Mandi, Joe – Dolžnikov, Sylla

Lincoln: Hankins – Nano, Lopes, Munou, Rutjens (61. Kolega) – Mandi – Pozo, Goméz (70. Ghubaši), Toni (37. Arguez), Dabo (70. Joe) – De Barr. Trenér: Bezares

Olomouc: Koutný – Hadaš (81. Tijani), Sylla, Král, Slavíček – Beran, Breite (72. Kostadinov) – Dolžnikov (46. Navrátil), Langer (46. Janošek), Šíp (76. Michez) – Vašulín. Trenér: Janotka

