Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

David Holub

3. ledna 2026 15:52

Stadion Chelsea
Stadion Chelsea Foto: Pixabay

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

Posledním zápasem, v němž vedl své londýnské svěřence, byl ten úterní proti Bounemouthu, se kterými Chelsea nakonec remizovala 2:2. Třikrát v řadě za sebou tak Chelsea ztratila zápas, navíc v posledních sedmi duelech dokázala vyhrát jen jediný. Aktuálně se tak v tabulce anglické Premier League Blues nacházejí na pátém místě s dvoubodovou ztrátou na čtvrtý Liverpool, přičemž mají ještě utkání k dobru. Kromě toho se v  rámci ligové fáze evropské Lize mistrů nacházejí na 13. místě.

„Vzhledem k tomu, že je stále třeba dosáhnout cílů ve čtyřech soutěžích, včetně postupu do Ligy mistrů, Enzo a klub věří, že změna bude pro tým nejlepší, aby dokázal sezonu zvrátit,“ stojí v klubovém prohlášení k učiněné změně.

Jak informuje britská stanice BBC, klub ještě neoznámil, kdo povede celek proti Manchesteru City, s nímž se Londýňané střetnou v dalším ligovém zápase v neděli. Jako o horkém kandidátovi na uvolněný post se však mluví nejvíce o současném trenérovi Štrasburku Liamu Roseniorovi a to především proto, že jak Chelsea, tak Štrasburk mají stejného majitele.

Dodejme, že Maresca, který před Chelsea vedl Leicester a Parmu, nahradil předloni na Stamford Bridge argentinského stratéga Mauricia Pochettina s tím, že tehdy s vedením klubu podepsal smlouvu až na pět let.

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Novým trenérem české fotbalové reprezentace je velezkušený Miroslav Koubek

Nejsledovanější český sportovní příběh letošního podzimu je u konce. Více než dvouměsíční hledání trenéra české fotbalové reprezentace skončilo krátce před začátkem astronomické zimy, konkrétně v pátek 19. prosince. Právě tehdy byl Fotbalovou asociací ČR (FAČR) oznámen a uveden tak do funkce hlavního trenéra národního A-týmu jeden z nejzkušenějších tuzemských fotbalových trenérů Miroslav Koubek. Svaz se s ním dohodl na dvou a půlleté spolupráci s tím, že jeho nejbližším úkolem je nyní zvládnout březnovou baráž o mistrovství světa, v jejíž úvodu se doma Češi utkají s Irskem.

