Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.
Posledním zápasem, v němž vedl své londýnské svěřence, byl ten úterní proti Bounemouthu, se kterými Chelsea nakonec remizovala 2:2. Třikrát v řadě za sebou tak Chelsea ztratila zápas, navíc v posledních sedmi duelech dokázala vyhrát jen jediný. Aktuálně se tak v tabulce anglické Premier League Blues nacházejí na pátém místě s dvoubodovou ztrátou na čtvrtý Liverpool, přičemž mají ještě utkání k dobru. Kromě toho se v rámci ligové fáze evropské Lize mistrů nacházejí na 13. místě.
„Vzhledem k tomu, že je stále třeba dosáhnout cílů ve čtyřech soutěžích, včetně postupu do Ligy mistrů, Enzo a klub věří, že změna bude pro tým nejlepší, aby dokázal sezonu zvrátit,“ stojí v klubovém prohlášení k učiněné změně.
Jak informuje britská stanice BBC, klub ještě neoznámil, kdo povede celek proti Manchesteru City, s nímž se Londýňané střetnou v dalším ligovém zápase v neděli. Jako o horkém kandidátovi na uvolněný post se však mluví nejvíce o současném trenérovi Štrasburku Liamu Roseniorovi a to především proto, že jak Chelsea, tak Štrasburk mají stejného majitele.
Dodejme, že Maresca, který před Chelsea vedl Leicester a Parmu, nahradil předloni na Stamford Bridge argentinského stratéga Mauricia Pochettina s tím, že tehdy s vedením klubu podepsal smlouvu až na pět let.
