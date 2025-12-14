Australská policie zasahuje při útoku na populární pláži Bondi v Sydney ve státě Nový Jižní Wales. Potvrzeno je několik obětí, zraněni byli i nejméně dva strážci zákona. Útočili dva lidé. Jeden z pachatelů má být po smrti, druhého se podařilo zadržet.
Australská policie podle BBC potvrdila, že zemřelo 10 lidí, včetně jednoho střelce. Druhý z útočníků byl se zraněními zadržen. Nejméně 12 lidí bylo zraněno, jsou mezi nimi i dva zasahující policisté. Strážci zákona nadále zasahují na blíže neurčeném místě, kde se mají nacházet improvizovaná výbušná zařízení.
Na sociálních sítích se objevilo zhruba dvouminutové video, na němž jsou zachyceni oba domnělí útočníci. Ze záběrů je přitom patrné, že jednoho z pachatelů se podařilo odzbrojit člověku, který nepůsobí jako policista.
Australský premiér Anthony Albanese ve zveřejněném prohlášení uvedl, že je v šoku. Zmínil, že je v kontaktu s policisty či premiérem Nového Jižního Walesu. "Policisté a záchranáři jsou na místě a pracují na záchraně životů," podotkl.
Podle dostupných informací se dnes na pláži měla konat oslava prvního dne Chanuky, osmidenního židovského Svátku světel. Policie zatím nechce spekulovat o tom, zda útočníci cílili právě na tuto akci.
Pláž Bondi patří k nejpopulárnějším plážím v Austrálii, každoročně ji navštíví statisíce lidí. Oblíbená je především o Vánocích, kdy je na jižní polokouli léto.
9. prosince 2025 16:13
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
Související
Zvrat v případu vraždy ve Smržovce. K soudu se případ zřejmě nedostane
Ze střelby ve Smržovce je dvojnásobná vražda. Podezřelým je senior
střelba , Austrálie , Policie Austrálie
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
Aktualizováno před 1 hodinou
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
před 2 hodinami
Trump slibuje odvetu po útoku v Sýrii. Zemřeli tři Američané
před 3 hodinami
Volby na Ukrajině by byly výzvou. Experti upozorňují na několik problémů
před 4 hodinami
Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly
před 5 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat
včera
Plzeň prodloužila neporazitelnost. Sparta si zajistila pohár i na jaře, Olomouc vybouchla
Aktualizováno včera
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
včera
V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků
včera
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
včera
Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka
včera
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
včera
Přes deset událostí. Na západě Čech se zase otřásá země
včera
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
včera
Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl
včera
Válku na Ukrajině lze vyřešit, ale ne rychle. Důkazem je příběh Německa po první světové válce
včera
Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou
včera
Trumpa znovu ukázali na fotkách s Epsteinem. Hoax, obořil se Bílý dům na Demokraty
včera
Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů
včera
Dlouhá historie vánočního koření. Sloužilo i jako lék
Advent se dnes nese ve znamení pečení cukroví, svařeného vína a punče, a tedy i vůně skořice, hřebíčku, badyánu nebo třeba vanilky. Vánoční koření má dlouhou a zajímavou historii. Zatímco dnes nám provoní a dochutí sváteční okamžiky, dříve sloužilo třeba jako lék.
Zdroj: Lucie Žáková