Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat

Počasí bez větších výkyvů se očekává i v příštím týdnu, kdy má pokračovat trend z právě končícího týdne. Předvánoční víkend tak nabídne denní maxima nad nulou, mrznout bude jedině v noci. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů má i v příštím týdnu pokračovat situace, kdy bude do Česka kolem tlakové výše přesouvající se přes Evropu proudit teplý vzduch od jihozápadu až jihu, a to zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. Nejtepleji by mělo být v druhé polovině pracovního týdne a během předvánočního víkendu.
Při slunečném počasí totiž teploty vystoupají až na 9 °C. Jinak se odpolední maxima zastaví na 7 °C. Ani v noci nemusí hodnoty klesnout pod nulu, pouze při malé oblačnosti spadnou na -2 °C.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Zataženo nízkou oblačností, místy mrholení a mlhy, i mrznoucí. Na horách a zpočátku místy i jinde polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, zpočátku při malé oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C, při slunečném počasí až 9 °C.
