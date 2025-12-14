Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney

14. prosince 2025 13:18

Andrej Babiš (ANO) a Petr Fiala (ODS)
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nového i končícího českého premiéra zasáhla zpráva o tragické střelbě v australském Sydney, kterou nepřežilo nejméně 12 lidí. Podle Andreje Babiše (ANO) došlo k odpornému a ničím neospravedlnitelnému teroristickému činu. Petr Fiala (ODS) označil útok za akt čirého zla. 

"Strašné zprávy z Austrálie. Odporný a ničím neospraveditelný teroristický čin na rodinný festival oslavující chanuku, při kterém zemřelo mnoho nevinných lidí včetně dětí. Rodinám obětí a jejich blízkým vyjadřuji hlubokou soustrast, myslím i na všechny Australany. Terorismus a antisemitismus nemají v civilizovaném světě žádné místo," uvedl nově jmenovaný premiér Babiš. 

Fiala zmínil, že je hluboce otřesen zprávou o teroristickém útoku v australském Sydney. "Útočit na rodiny, které se sešly k oslavě židovského svátku Chanuka, je aktem čirého zla. Moje myšlenky jsou s australskou židovskou komunitou a myslím na oběti a zraněné," napsal končící předseda vlády. 

K útoku došlo v neděli na populární pláži Bondi v Sydney ve státě Nový Jižní Wales. Policie podle BBC potvrdila, že zemřelo 12 lidí, včetně jednoho střelce. Druhý z útočníků byl se zraněními zadržen, je v kritickém stavu. Nejméně 29 lidí bylo zraněno, jsou mezi nimi i dva zasahující policisté. Strážci zákona nadále zasahují na blíže neurčeném místě, kde se mají nacházet improvizovaná výbušná zařízení. 

Na sociálních sítích se objevilo zhruba dvouminutové video, na němž jsou zachyceni oba domnělí útočníci. Ze záběrů je přitom patrné, že jednoho z pachatelů se podařilo odzbrojit člověku, který nepůsobí jako policista. 

Australský premiér Anthony Albanese ve zveřejněném prohlášení uvedl, že je v šoku. Zmínil, že je v kontaktu s policisty či premiérem Nového Jižního Walesu. "Policisté a záchranáři jsou na místě a pracují na záchraně životů," podotkl. Podle dostupných informací se dnes na pláži měla konat oslava prvního dne Chanuky, osmidenního židovského Svátku světel. 

Pláž Bondi patří k nejpopulárnějším plážím v Austrálii, každoročně ji navštíví statisíce lidí. Oblíbená je především o Vánocích, kdy je na jižní polokouli léto. 

