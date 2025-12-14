Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel

14. prosince 2025 15:19

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Dobrá zpráva přišla během čtvrtého dne pátrání po dvanáctiletém chlapci ze Zlínska. Policie v neděli odpoledne bez dalších podrobností informovala, že školáka našla. Strážci zákona se ale budou případem zabývat i nadále. 

"Nalezli jsme chlapce ze Zlínska. Je v pořádku a nyní budeme prověřovat veškeré okolnosti případu," uvedla policie v neděli po půl třetí odpoledne na sociální síti X. Zároveň poděkovala za pomoc a spolupráci při čtyřdenním pátrání. "Další informace budeme poskytovat průběžně," dodala.

Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek prostřednictvím tiskové zprávy, ve které sdělila, že dvanáctiletý chlapec odjel toho dne ráno z Halenkovic do školy ve Zlíně, kam už ale nedorazil. 

"Při odchodu z domu měl na sobě modrou bundu, černé kalhoty s bílými pruhy po stranách, vínový batoh a černou čepici. Hoch měří 140 až 150 cm, má světle hnědé vlasy vystříhané za ušima, vzadu delší, je hubený a má plné rty," řekla policejní mluvčí Šárka Trnková v uplynulých dnech.

Policisté v sobotu sdělili, že do pátrání nasadili maximální možné síly a prostředky. Prověřovali se poznatky od lidí z celé republiky. Dnes se do akce zapojilo i větší množství dronů. 

Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly

