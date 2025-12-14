Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

David Holub

14. prosince 2025 21:08

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Když se v říjnu rozhodla Fotbalová asociace ČR – nutno říct, že po řadě nepřesvědčivých výkonů české fotbalové reprezentace (se Saúdskou Arábií 1:1 či s Faerskými ostrovy 1:2) právem – rozloučit se s koučem Ivanem Haškem a nahradit ho dočasně dosavadním asistentem Jaroslavem Köstlem, počítalo se tehdy s tím, že tak asociace činí s dlouhodobou koncepcí a především náhradou, kterou už mají připravenou. I dva měsíce od tohoto momentu to však vypadá, že svaz neměl a stále nemá ani jedno. A hlavně stále nemá nového hlavního trenéra, kterým se po sobotě navíc nestane ani kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Klub se totiž definitivně rozhodl, že svého stratéga neuvolní.

O jménu Jindřicha Trpišovského se poslední týdny v této souvislosti čile spekulovalo a to i navzdory tomu, že samotný trenér stále opakoval, že stát se trenérem národního týmu není jeho prioritou a že nechce odcházet od rozdělané práce v Edenu. A také navzdory tomu, že FAČR od začátku deklarovala, že její prioritou je najít pro reprezentaci zahraničního trenéra. Mluvilo se o Fatihu Terimovi, Jürgenu Klinsmannovi a nově v hledáčku má být Slaven Bilič. U prvních dvou zmíněných se ale zjistilo, že na taková jména český fotbal nemá peníze a skoro to nyní vypadá, že není momentálně schopna zaplatit ani jednoho z nejlepších českých trenérů v současnosti.

„Angažování Jindřicha Trpišovského byla jedna z avizovaných variant FAČR při otázce obsazení pozice trenéra národního týmu. Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby došlo k jeho angažování na březnový sraz, ale klub se nakonec rozhodl svého hlavního trenéra neuvolnit. Toto konečné rozhodnutí respektujeme. Naším úkolem je nyní najít v co možná nejkratší době jinou variantu,“ uvedl ke slávistickému kroku samotný šéf FAČR David Trunda ve svém prohlášení zveřejněném na sociální síti X.

To, že Trpišovský nemá ambice stát se reprezentačním koučem, zopakoval slávistický stratég i po posledním podzimním ligovém zápase sešívaných s Jabloncem, zároveň ale stále nevylučoval, že by mohl být pro národní tým k dispozici pouze pro březnovou baráž s tím, že by nadále pokračoval ve Slavii. Stalo by se tak ale podle něj pouze v případě, pokud by o to byl zájem ze strany jak hráčů, tak českého fotbalu obecně. O jeho budoucnosti se radil s majitel Pražanů Pavlem Tykačem a po této krátké schůzce se nakonec rozhodlo, že k národnímu týmu opravdu nepůjde.

„Jindřich Trpišovský by byl pro českou reprezentaci logickou a skvělou alternativou. Je to jeden z našich nejzkušenějších a nejúspěšnějších trenérů a jistě by měl u hráčů i veřejnosti nepopiratelnou autoritu,“ uvedl ve svém prohlášení k aktuální situaci také manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který ještě dodal: „Navíc velmi dobře zná české fotbalové prostředí a samozřejmě i jednotlivé hráče. Je škoda, že se tuto možnost nepodařilo realizovat. Naše práce na angažování nového trenéra českého národního týmu pokračuje dál a čekají nás další jednání.“

Zůstává tak nadále otázkou, jakým dalším směrem se už tak kostrbaté hledání nového trenéra reprezentace vydá a podle toho, jakým způsobem probíhalo doteď, vůbec není jisté, jaký směr to bude. Zda se nyní gesční skupina FAČR, která má hledání na starosti a která v rámci tohoto příběhu taktéž doznala změn, když ji nedávno opustil kvůli neshodám plzeňský bos Adolf Šádek podporující kouče Miroslava Koubka, obrátí k Chorvatovi ze zkušenostmi z anglické Premier League Slavenu Biličovi, uvidíme v následujícím období. Svaz chce mít podle dřívějších Trundových slov tuto otázku vyřešenou do Vánoc.

Fotbal

