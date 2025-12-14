Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé).
"Filip Turek by měl v pondělí podstoupit nějaký drobný zákrok. V tuto chvíli rozhodně nebyl připravený, aby v pondělí seděl na Pražském hradě a přebíral svůj jmenovací dekret," uvedl Gregor ve vysílání stanice CNN Prima News. Zdůraznil, že Motoristé i nadále chtějí, aby je volební lídr zastupoval v Babišově vládě.
"Vláda bude 13. ledna žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru a my předpokládáme, že 13. ledna bude vláda kompletní, tedy včetně Filipa Turka," poznamenal.
Turek se měl v pondělí dostavit na konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem, jenž jinak mluvil se všemi ministerskými kandidáty. Z jednání se však omluvil ze zdravotních důvodů kvůli problémům se zády.
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se ke zdravotnímu stavu kandidáta na ministra životního prostředí vyjádřil v podcastu Sorry jako. "Uvidíme, jak to nakonec dopadne s panem Turkem, protože leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval, posílal mi snímky páteře a vše možné," sdělil divákům.
Šéf hnutí ANO pak přiznal, že na poslance Motoristů apeloval, aby na Pražský hrad navzdory zdravotním problémům vyrazil. "Říkal jsem: 'Panebože, musíte tam jít i na tom invalidním vozíku.' Ale on fakt asi není schopen se tam dostat," uvedl Babiš. Dosvědčit se to snažil jeho stranický kolega Karel Havlíček, podle kterého Turek už v pátek jen stěží stál.
Babiš je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. U moci ale bude až od zítra, kdy budou do úřadu uvedeni ostatní členové vlády.
Související
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl
Filip Turek , Motoristé , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
před 1 hodinou
Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda
před 2 hodinami
Ztracenému chlapci šlo nejspíš o život. Policie předpokládá, že byl unesen
před 2 hodinami
Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce
před 3 hodinami
Skvělá zpráva od policistů. Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec se konečně našel
před 3 hodinami
Akt antisemitismu otřásl Austrálií. Pro násilí u nás není místo, řekl Albanese
před 4 hodinami
Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd
před 5 hodinami
Babiš i Fiala odsoudili teroristický útok v australském Sydney
Aktualizováno před 6 hodinami
Útok na populární pláži v Sydney: Dva útočníci zastřelili několik lidí
před 7 hodinami
Babiš pod palbou. Rakušan ho přirovnal k Orbánovi, kritizoval i Hřib
před 8 hodinami
Trump slibuje odvetu po útoku v Sýrii. Zemřeli tři Američané
před 9 hodinami
Volby na Ukrajině by byly výzvou. Experti upozorňují na několik problémů
před 10 hodinami
Za tři dny se nenašel. Policie nasadila do pátrání po Markovi maximální síly
před 11 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Trend má pokračovat
včera
Plzeň prodloužila neporazitelnost. Sparta si zajistila pohár i na jaře, Olomouc vybouchla
Aktualizováno včera
Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny
včera
V neděli startuje nový jízdní řád. České dráhy nabídnou ještě více komfortních vlaků
včera
Kupka tepe Babiše, který nechce dát Ukrajincům už ani korunu
včera
Kmoníček má nahradit Pojara. Babiš oslovil i dalšího člověka
včera
Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0
Ani na pátý pokus se fotbalistům pražské Slavie nepodařilo skórovat v rámci probíhajícího ročníku Ligy mistrů. Nutno však přiznat, že tentokrát proti svěřencům kouče Jindřicha Trpišovského stál další z velice kvalitních soupeřů, londýnský Tottenham. Přestože se Pražané se svým věhlasným soupeřem snažili držet dlouho krok, nakonec postupem času ukázaná platila a nejen díky větší kvalitě v zakončení, ale i kvůli zbytečným slávistickým faulům ve své šestnáctce nakonec Slavia odjíždí z britských ostrovů s porážkou 0:3.
Zdroj: David Holub