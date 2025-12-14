Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

14. prosince 2025 18:47

Filip Turek
Filip Turek

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

"Filip Turek by měl v pondělí podstoupit nějaký drobný zákrok. V tuto chvíli rozhodně nebyl připravený, aby v pondělí seděl na Pražském hradě a přebíral svůj jmenovací dekret," uvedl Gregor ve vysílání stanice CNN Prima News. Zdůraznil, že Motoristé i nadále chtějí, aby je volební lídr zastupoval v Babišově vládě.

"Vláda bude 13. ledna žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru a my předpokládáme, že 13. ledna bude vláda kompletní, tedy včetně Filipa Turka," poznamenal. 

Turek se měl v pondělí dostavit na konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem, jenž jinak mluvil se všemi ministerskými kandidáty. Z jednání se však omluvil ze zdravotních důvodů kvůli problémům se zády. 

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se ke zdravotnímu stavu kandidáta na ministra životního prostředí vyjádřil v podcastu Sorry jako. "Uvidíme, jak to nakonec dopadne s panem Turkem, protože leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval, posílal mi snímky páteře a vše možné," sdělil divákům.

Šéf hnutí ANO pak přiznal, že na poslance Motoristů apeloval, aby na Pražský hrad navzdory zdravotním problémům vyrazil. "Říkal jsem: 'Panebože, musíte tam jít i na tom invalidním vozíku.' Ale on fakt asi není schopen se tam dostat," uvedl Babiš. Dosvědčit se to snažil jeho stranický kolega Karel Havlíček, podle kterého Turek už v pátek jen stěží stál. 

Babiš je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. U moci ale bude až od zítra, kdy budou do úřadu uvedeni ostatní členové vlády. 

Piráty čeká celostátní fórum. Hřib by měl být potvrzen jako předseda

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

