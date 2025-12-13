Mnozí Ukrajinci jsou po dalším ruském útoku bez vody a elektřiny

Ukrajina čelila na začátku druhého prosincového víkendu dalšímu ruskému útoku ze vzduchu. Drony a rakety způsobily zranění několika lidí a zastavení dodávek energií na mnoha místech. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je zřejmé, že Moskvě nejde o ukončení války.
"Všechny příslušné služby pracují na obnovení dodávek elektřiny a vody v našich komunitách zasažených nočním ruským útokem. Hlavní úder opět cílil na náš energetický sektor, jih země a Oděsskou oblast," uvedl Zelenskyj na sociální síti X.
Podle prezidenta došlo v noci na sobotu ke zranění dvou osob. Tisíce domácností zůstávají bez elektřiny v několika ukrajinských oblastech. Rusové podle dostupných údajů použili přes 450 útočných dronů a tři desítky raket nejrůznějších druhů.
"Je důležité, že každý teď vidí, co Rusko dělá - každý jeho krok vede k teroru proti našim lidem, každý útok. Tady zjevně nejde o ukončení války. Pořád chtějí zničit náš stát a způsobit maximální bolest," konstatoval politický lídr napadené země.
Kyjev podle Zelenského potřebuje pomoc, která pomůže s ochranou životů a ukončením války. Prezident zmínil systémy protivzdušné obrany a zbraně dlouhého dosahu, zdůraznil i důležitost tlaku na Moskvu.
"Aby veškeré naše diplomatické úsilí přineslo výsledky, musí být na agresora vyvíjen tlak, aby ukončil válku, kterou začal. Děkuji všem, kteří to chápou a jsou připraveni pomoci," dodal Zelenskyj.
