Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. prosince 2025 15:33

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko podle nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) potřebuje peníze pro vlastní občany. Evropskou unii proto vyzývá k tomu, aby našla jiné způsoby financování Ukrajiny, která přes tři roky čelí ruské agresi. Nebudeme tam dávat peníze, prohlásil Babiš doslova. 

Babiš už v uplynulých dnech vedl první jednání s evropskými politiky. V pravidelném sobotním hlášení odhalil svůj pohled na financování Kyjeva, který spoléhá na podporu ze strany evropských partnerů. 

"Důležité bylo setkání s belgickým premiérem," zmínil šéf hnutí ANO na videu s tím, že jednání trvalo více než hodinu. "Souhlasím s ním. Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. My jako Česká republika potřebujeme peníze pro české občany, pro Českou republiku, a nemáme peníze pro jiné státy," prohlásil nově jmenovaný premiér. 

"Evropská unie to musí vyřešit jiným způsobem. My nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze, protože kasa je prázdná. Tak jsme to zdědili po této (Fialově) vládě," podotkl předseda vlády. 

Babiš ve čtvrtek informoval o pracovních schůzkách v Bruselu, které absolvoval před jednáním Evropské rady v příštím týdnu. To označil za důležité. Sešel se i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, řešili například nový víceletý finanční rámec a podporu konkurenceschopnosti.

"Ptal jsem se také na program SAFE, který má podpořit evropské firmy a průmysl. Zajímalo mě, proč si Polsko zarezervovalo 43,7 miliard eur, Maďarsko 16,2 miliard eur a Česká republika přihlásila do programu pouze projekty za 2 miliardy," napsal premiér na síti X.

Babiš také dnes připomněl lidem, že fakticky ještě není u moci. "Chtěl jsem vám říct, že my nevládneme, jak si někteří myslíte. Já se stanu plnohodnotným premiérem až v pondělí po jmenování nové vlády," zdůraznil. 

před 3 hodinami

Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus) Komentář

Nezvládli krize, inklinují k neonacismu a chtějí Česko odklonit od Západu. Vžene nás nová vláda do náručí Kremlu?

Do vlády vstupují lidé, kteří v minulosti selhávali při zvládání krizí a opakují vzorce řízení, jež zemi oslabovaly ve chvílích největší potřeby. Kabinet zároveň doplňují politici s vazbami na osoby inklinující k neonacismu, což ohrožuje samotné hodnotové základy státu. Účast expertů bez exekutivních zkušeností pak posiluje riziko odklonu od evropské orientace a erozi institucí právního státu.
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Rozhovor

Politika SPD a Motoristů vyhovuje oligarchům, Babiš se v EU může chovat jako Meloniová, říká politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá budoucí složení nové vlády. Zejména se jí ale nezamlouvá oligarchizace české politiky a zdůraznila, že nyní již premiér Andrej Babiš ani zdaleka není jediným problémem. „Andrej Babiš se ze dne na den nestane obyčejným občanem s lehce nadprůměrnými příjmy. Stále je to člověk, který dokázal nakumulovat velké bohatství i moc. U něj nicméně uplatnění bohatství i moci vidíme relativně transparentně,“ říká.

Andrej Babiš Ukrajina evropská komise EU (Evropská unie) válka na Ukrajině

Zdroj: Jan Hrabě

