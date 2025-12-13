Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl

Česko podle nově jmenovaného premiéra Andreje Babiše (ANO) potřebuje peníze pro vlastní občany. Evropskou unii proto vyzývá k tomu, aby našla jiné způsoby financování Ukrajiny, která přes tři roky čelí ruské agresi. Nebudeme tam dávat peníze, prohlásil Babiš doslova.
Babiš už v uplynulých dnech vedl první jednání s evropskými politiky. V pravidelném sobotním hlášení odhalil svůj pohled na financování Kyjeva, který spoléhá na podporu ze strany evropských partnerů.
"Důležité bylo setkání s belgickým premiérem," zmínil šéf hnutí ANO na videu s tím, že jednání trvalo více než hodinu. "Souhlasím s ním. Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. My jako Česká republika potřebujeme peníze pro české občany, pro Českou republiku, a nemáme peníze pro jiné státy," prohlásil nově jmenovaný premiér.
"Evropská unie to musí vyřešit jiným způsobem. My nebudeme ručit za nic, ani tam nebudeme dávat peníze, protože kasa je prázdná. Tak jsme to zdědili po této (Fialově) vládě," podotkl předseda vlády.
Babiš ve čtvrtek informoval o pracovních schůzkách v Bruselu, které absolvoval před jednáním Evropské rady v příštím týdnu. To označil za důležité. Sešel se i s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, řešili například nový víceletý finanční rámec a podporu konkurenceschopnosti.
"Ptal jsem se také na program SAFE, který má podpořit evropské firmy a průmysl. Zajímalo mě, proč si Polsko zarezervovalo 43,7 miliard eur, Maďarsko 16,2 miliard eur a Česká republika přihlásila do programu pouze projekty za 2 miliardy," napsal premiér na síti X.
Babiš také dnes připomněl lidem, že fakticky ještě není u moci. "Chtěl jsem vám říct, že my nevládneme, jak si někteří myslíte. Já se stanu plnohodnotným premiérem až v pondělí po jmenování nové vlády," zdůraznil.
