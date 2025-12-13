Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) nebude jediným členem vládního kabinetu, který se musel podřídit zákonu o střetu zájmů. Poslanec Boris Šťastný (Motoristé), jenž se stane ministrem sportu, prevence a zdraví, v pátek oznámil, že přerušuje živnost.
Šťastný o svých krocích před pondělním jmenováním vlády informoval na sociální síti X. "A tak mne zákon o střetu zájmů přinutil po 35 letech přerušit živnostenský list," napsal poslanec Motoristů, který byl v minulosti dlouholetým členem ODS.
V pondělí se Šťastný zúčastnil konzultací s prezidentem Petrem Pavlem, jenž chtěl mluvit se všemi navrženými členy vlády. Dosud se ale hlava státu stále nesetkala s poslancem Filipem Turkem, kandidátem na ministra životního prostředí. Turek se omluvil ze zdravotních důvodů. Hrad má nicméně k jeho nominaci dlouhodobé výhrady.
Štastný označil pondělní jednání s prezidentem za velice přátelské, ukázalo podle něj, že Pavel má přehled o organizaci sportu v Česku. Dále zmínil, že nechce snižovat rozpočet Národní sportovní agentury, který činí přes osm miliard korun. Sport vnímá budoucí ministr jako nástroj ke zlepšení zdraví občanů.
Po pondělních závěrečných konzultacích byl v úterý jmenován Andrej Babiš novým premiérem. Další členové vlády budou uvedeni do úřadu v pondělí, ovšem s výjimkou Turka. Vedením resortu životního prostředí bude dočasně pověřen předseda Motoristů Petr Maminka, který se zároveň stane novým šéfem české diplomacie.
Zdroj: Libor Novák