Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stane premiérem, ačkoliv dnes neproběhla schůzka prezidenta Petra Pavla s jedním z ministerských kandidátů. Potvrdil to Pražský hrad s tím, že další postup ve věci jmenování nové české vlády zatím není daný.
Prezident Petr Pavel a pravděpodobný příští ministr kultury Oto Klempíř dnes podle prezidentské kanceláře vyjádřili podporu rozvoji živé kultury i kulturních institucí a hovořili o nutnosti předvídatelného financování kultury. Diskutovali také o roli veřejnoprávních médií. Shodli se, že je nezbytné zachovat nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
"Prezident zároveň připomněl, že případné zrušení koncesionářských poplatků by tuto nezávislost oslabilo," uvedl Pražský hrad na webových stránkách.
S kandidátem na ministra sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným řešila hlava státu financování sportu či koordinaci s resorty školství a zdravotnictví a Národní sportovní agenturou. Diskuze se vedla rovněž o významu školního i masového sportu.
Hrad dále potvrdil, že Šťastný předal Pavlovi písemnou omluvu kandidáta na post ministra životního prostředí Filipa Turka, který se měl zúčastnit třetího dnešního jednání. To však neproběhlo, poslanec je hospitalizován. Náhradní termín konzultace zatím nebyl stanoven.
"Prezident zítra jmenuje Andreje Babiše předsedou vlády ČR a následné kroky budou směřovat ke jmenování nové vlády. Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů," dodala kancelář.
