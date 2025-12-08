Babiš bude od úterý premiérem, potvrdil Hrad. Další postup není jasný

8. prosince 2025 17:12

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stane premiérem, ačkoliv dnes neproběhla schůzka prezidenta Petra Pavla s jedním z ministerských kandidátů. Potvrdil to Pražský hrad s tím, že další postup ve věci jmenování nové české vlády zatím není daný. 

Prezident Petr Pavel a pravděpodobný příští ministr kultury Oto Klempíř dnes podle prezidentské kanceláře vyjádřili podporu rozvoji živé kultury i kulturních institucí a hovořili o nutnosti předvídatelného financování kultury. Diskutovali také o roli veřejnoprávních médií. Shodli se, že je nezbytné zachovat nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

"Prezident zároveň připomněl, že případné zrušení koncesionářských poplatků by tuto nezávislost oslabilo," uvedl Pražský hrad na webových stránkách. 

S kandidátem na ministra sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným řešila hlava státu financování sportu či koordinaci s resorty školství a zdravotnictví a Národní sportovní agenturou. Diskuze se vedla rovněž o významu školního i masového sportu.

Hrad dále potvrdil, že Šťastný předal Pavlovi písemnou omluvu kandidáta na post ministra životního prostředí Filipa Turka, který se měl zúčastnit třetího dnešního jednání. To však neproběhlo, poslanec je hospitalizován. Náhradní termín konzultace zatím nebyl stanoven. 

"Prezident zítra jmenuje Andreje Babiše předsedou vlády ČR a následné kroky budou směřovat ke jmenování nové vlády. Termín vzniku kabinetu bude řešit s premiérem a oznámí jej poté, co Andrej Babiš navrhne složení ministrů," dodala kancelář. 

Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření

Filip Turek

Turek se ozval z nemocnice, kde podstoupil vyšetření

Už jen s jediným kandidátem na ministra v nové české vládě nemluvil prezident Petr Pavel. Z pondělního jednání se totiž omluvil poslanec Filip Turek (Motoristé), možný příští ministr životního prostředí. Turek se dnes ozval z nemocnice a vysvětlil, co ho trápí. 
Oto Klempíř Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně

Rozhovory s možnými členy příští vlády za Motoristy končí konzultace prezidenta Petra Pavla s kandidáty na ministry. Na Pražský hrad v pondělí dorazili pravděpodobný ministr kultury Oto Klempíř a poslanec Boris Šťastný, jenž má vést nově zřízené ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Dostavit se původně měl i Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů omluvil. 

Petr Pavel Andrej Babiš Vláda ČR Oto Klempíř Boris Šťastný Filip Turek

Prezident Trump

Američané předem ví, co je v sázce. Útokem na Venezuelu způsobí hned dvě krize

Spojené státy stupňují vojenský tlak na Venezuelu a zároveň se potácejí v domácím politickém chaosu. Směs námořních úderů, tajných operací a největšího vojenského shromáždění v Karibiku za desítky let posouvá krizi daleko za rámec běžné diplomacie a přibližuje scénář invaze do země s největšími ropnými zásobami světa. Jakékoli selhání ve Washingtonu tak může mít přímý dopad nejen na Caracas, ale i na ceny paliv a potravin po celém světě.

