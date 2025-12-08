Rozhovory s možnými členy příští vlády za Motoristy končí konzultace prezidenta Petra Pavla s kandidáty na ministry. Na Pražský hrad v pondělí dorazili pravděpodobný ministr kultury Oto Klempíř a poslanec Boris Šťastný, jenž má vést nově zřízené ministerstvo sportu, prevence a zdraví. Dostavit se původně měl i Filip Turek, který se ze zdravotních důvodů omluvil.
Pondělní program začal podle plánu v 10 hodin, kdy na Pražský hrad dorazil Klempíř. Zaujaly už jeho poznámky, s nimiž na jednání přišel. Například v nich stálo, že "veřejnoprávní média jsou náš grál". Někdejší člen kapely J.A.R. si na papír napsal i své přednosti. "Nejsem jenom manažer, jako mí předchůdci, ale jsem i tvůrce. Cítím se být kulturou posedlý," zdůraznil si.
Klempíř nastínil prezidentovi své priority v čele úřadu, především stabilitu a otázku financování kultury. Ta má podle nově zvoleného poslance být dostupná všem. Tématem byla i budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Zástupce Motoristů přiznal, že v rámci stran příští vládní koalice se postoje neshodují.
"Motoristé jsou za zachování poplatků za veřejnoprávní média. Upřímně nejsme úplně názorově sjednoceni s našimi koaličními partnery, možností je více," poznamenal.
Štastný označil jednání s prezidentem za velice přátelské, ukázalo podle něj, že Pavel má přehled o organizaci sportu v Česku. Dále zmínil, že nechce snižovat rozpočet Národní sportovní agentury, který činí přes osm miliard korun. Sport vnímá budoucí ministr jako nástroj ke zlepšení zdraví občanů.
Za Pavlem měl v pondělí přijet i poslanec Turek, který byl dlouho kandidátem Motoristů na ministra zahraničních věcí. Nakonec je navržen na post ministra životního prostředí. Z dnešního jednání se ale omluvil ze zdravotních důvodů.
Aktuálně se děje
před 25 minutami
OBRAZEM: Motoristé mluvili s Pavlem o prioritách vlády. Na Turka se čekalo marně
před 1 hodinou
Tragický útok na ulici v Brně. Žena nepřežila, policie má podezřelého
před 2 hodinami
Trump se vzdá vůdčí role v jednáních s Ruskem, tvrdí bývalý vyslanec. USA už poskytnou jen podporu
před 3 hodinami
Thajská armáda zahájila nálety proti Kambodži
před 4 hodinami
Zelenskyj míří do Británie, sejde se s předními evropskými lídry
před 4 hodinami
Jsem zklamaný, Zelenskyj si mírový návrh dosud nepřečetl, prohlásil Trump
před 6 hodinami
Počasí se příští víkend ochladí. Teploty místy klesnou téměř k nule
včera
Rusko při poškození rampy v Bajkonuru přišlo o možnost vysílat lidi do vesmíru
včera
Tajemné historické adventní postavy: Děti neděsil jen čert, ale i ženy s velkými noži
včera
FAČR mluví už jen o dvou jménech v souvislosti s novým koučem národního týmu
včera
Turek pondělní schůzku s prezidentem Pavlem zrušil
včera
USA už neoznačují Rusko za hrozbu. Kreml se raduje
včera
Většina Čechů Turka za ministra nechce, ukázal nový průzkum
včera
Zelenskyj válku prodlužuje, Trump od ní může dát ruce pryč, prohlásil jeho syn
včera
Patrik Hezucký měl nádor, který metastázoval do jater, prozradila jeho manželka
včera
Putin systematicky ničí svou vlastní zemi. Trumpovu dohodu měl přijmout, píše zahraniční tisk
včera
Kvůli Turkovi na mě budou tlačit statisíce lidí. Za Pavlem v pondělí možná nedorazí, tvrdí Macinka
včera
Sesadili jsme prezidenta, oznámili vojáci v Beninu. Armáda pokus o převrat zmařila
včera
Napětí eskaluje. Čínské stíhačky namířily na japonská letadla radar navádějící střely
včera
Elon Musk vyzval ke zrušení EU. Za obří pokutu pohrozil odvetou
Elon Musk kritizoval Evropskou unii poté, co udělila jeho sociální síti X pokutu za porušení pravidel transparentnosti. Miliardář a generální ředitel společnosti Tesla pohrozil, že jeho reakce se zaměří přímo na nejvyšší představitele, kteří za pokutou stojí. „‚EU‘ uložila tuto šílenou pokutu nejen [síti X], ale i mně osobně, což je ještě šílenější!“ napsal Musk na síti X. Dále uvedl, že by se proto zdálo vhodné uplatnit reakci nejen na EU, ale také na jednotlivce, kteří proti němu toto opatření podnikli.
Zdroj: Libor Novák