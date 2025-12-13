Konečná přežila volební debakl. Komunisté nic měnit nebudou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. prosince 2025 13:12

Kateřina Konečná
Kateřina Konečná Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) bude i nadále předsedkyní tuzemské komunistické strany, kterou upozadila v říjnových sněmovních volbách, kdy neúspěšně kandidovala za hnutí Stačilo. Na mimořádném stranickém sjezdu k žádné změně v nejvyšším vedení nedojde. 

"Nikdo nenavrhl volbu nového vedení," řekl mluvčí KSČM Roman Roun webu iDnes.cz a potvrdil, že v čele strany setrvá poslankyně Evropského parlamentu. "Kateřina Konečná zůstává silným lídrem KSČM i radikálně levicového hnutí," dodal mluvčí. 

Komunisté přitom avizovali, že součástí mimořádného sjezdu bude volba předsedy strany. Konečná totiž po volebním neúspěchu nabídla svou funkci k dispozici, přestože měla plnou podporu všech členů Ústředního výboru.

Na sjezdu se má řešit i otázka budoucí spolupráce s dalšími politickými subjekty. Dalším důležitým bodem má být příprava dlouhodobého programu strany, který by měl být následně schválen na řádném 12. sjezdu KSČM, který je plánován na květen příštího roku. 

Rozhodnutí o pokračování Konečné již komentoval například bývalý komunistický poslanec Jiří Dolejš. "Sjezd KSČM nepřekvapivě potvrdil neschopnost kritické reflexe chybného rozhodnutí Konečné o spojení s populisty ze Stačilo. Konzervativní obrat a odklon od evropské levice je už trvalý. Nekrotické struktury už nevygenerují žádný kádrový či ideový impuls," napsal na síti X.

Konečná se chtěla v říjnových volbách po jedenácti letech vrátit do Poslanecké sněmovny jako zástupkyně hnutí Stačilo, za které kromě komunistů kandidovali například i někteří sociální demokraté. Uskupení ale neuspělo, získalo jen 4,3 procenta hlasů. 

před 3 hodinami

Další člen Babišovy vlády doplatil na zákon střetu zájmů

Kateřina Konečná

KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) uspořádá ještě v prosinci 2025 v Praze mimořádný sjezd. Rozhodl o tom nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, který zasedal v sobotu. Cílem tohoto jednání bude stanovení dalšího směřování politické formace a rozhodnutí o způsobu, jakým se strana zúčastní nadcházejících komunálních voleb.

Kateřina Konečná

