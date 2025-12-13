Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé

Motoristé i nadále počítají s vládním angažmá poslance Filipa Turka. Potvrdil to jeho kolega Boris Šťastný v sobotním vysílání televize Nova. Strana s Turkem počítá do čela ministerstva životního prostředí, v pondělí ale k jeho jmenování členem vlády nedojde.
Šťastný, který se sám v pondělí stane ministrem, v televizním pořadu Za pět minut dvanáct řekl, že Motoristé se chystají opět nominovat Turka na vládní post, jakmile se uzdraví. "Předpokládáme, že v pondělí se situace dále objasní," prohlásil poslanec s tím, že kandidáta na ministra životního prostředí čeká na začátku příštího týdne lékařská kontrola.
Turek se měl v pondělí dostavit na konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem, jenž jinak mluvil se všemi ministerskými kandidáty. Z jednání se však omluvil ze zdravotních důvodů kvůli problémům se zády.
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se ke zdravotnímu stavu kandidáta na ministra životního prostředí vyjádřil v podcastu Sorry jako. "Uvidíme, jak to nakonec dopadne s panem Turkem, protože leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval, posílal mi snímky páteře a vše možné," sdělil divákům.
Šéf hnutí ANO pak přiznal, že na poslance Motoristů apeloval, aby na Pražský hrad navzdory zdravotním problémům vyrazil. "Říkal jsem: 'Panebože, musíte tam jít i na tom invalidním vozíku.' Ale on fakt asi není schopen se tam dostat," uvedl Babiš. Dosvědčit se to snažil jeho stranický kolega Karel Havlíček, podle kterého Turek už v pátek jen stěží stál.
Babiš je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. U moci ale bude až od pondělí, kdy budou do úřadu uvedeni ostatní členové vlády.
