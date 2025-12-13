Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé

13. prosince 2025 16:19

Motoristé i nadále počítají s vládním angažmá poslance Filipa Turka. Potvrdil to jeho kolega Boris Šťastný v sobotním vysílání televize Nova. Strana s Turkem počítá do čela ministerstva životního prostředí, v pondělí ale k jeho jmenování členem vlády nedojde. 

Šťastný, který se sám v pondělí stane ministrem, v televizním pořadu Za pět minut dvanáct řekl, že Motoristé se chystají opět nominovat Turka na vládní post, jakmile se uzdraví. "Předpokládáme, že v pondělí se situace dále objasní," prohlásil poslanec s tím, že kandidáta na ministra životního prostředí čeká na začátku příštího týdne lékařská kontrola. 

Turek se měl v pondělí dostavit na konzultaci s prezidentem Petrem Pavlem, jenž jinak mluvil se všemi ministerskými kandidáty. Z jednání se však omluvil ze zdravotních důvodů kvůli problémům se zády. 

Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) se ke zdravotnímu stavu kandidáta na ministra životního prostředí vyjádřil v podcastu Sorry jako. "Uvidíme, jak to nakonec dopadne s panem Turkem, protože leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval, posílal mi snímky páteře a vše možné," sdělil divákům.

Šéf hnutí ANO pak přiznal, že na poslance Motoristů apeloval, aby na Pražský hrad navzdory zdravotním problémům vyrazil. "Říkal jsem: 'Panebože, musíte tam jít i na tom invalidním vozíku.' Ale on fakt asi není schopen se tam dostat," uvedl Babiš. Dosvědčit se to snažil jeho stranický kolega Karel Havlíček, podle kterého Turek už v pátek jen stěží stál. 

Babiš je premiérem od úterý, kdy jej na Pražském hradě jmenoval prezident. U moci ale bude až od pondělí, kdy budou do úřadu uvedeni ostatní členové vlády. 

Česko za Babiše nehodlá financovat Ukrajinu. Nebudeme tam dávat peníze, řekl

Andrej Babiš

Uvidíme, jak to dopadne s Turkem, přiznal Babiš. S apelem na poslance neuspěl

Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že tlačil na poslance Filipa Turka (Motoristé), aby se zúčastnil pondělního rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Turek se z jednání ze zdravotních důvodů omluvil, jistě tak nebude v pondělí jmenován členem vlády. Pavel má navíc k jeho osobě dlouhodobé a trvající výhrady.
Volební štáb Motoristů

Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje

Zdravotně indisponovaný poslanec Filip Turek zatím chybí na seznamu ministrů, který premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Petru Pavlovi před pondělním jmenováním vlády. Motoristé sice tvrdí, že Turek je nadále kandidátem, ale bývalý prezident Václav Klaus poslednímu vývoji nerozumí. 

