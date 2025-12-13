Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0

Ani na pátý pokus se fotbalistům pražské Slavie nepodařilo skórovat v rámci probíhajícího ročníku Ligy mistrů. Nutno však přiznat, že tentokrát proti svěřencům kouče Jindřicha Trpišovského stál další z velice kvalitních soupeřů, londýnský Tottenham. Přestože se Pražané se svým věhlasným soupeřem snažili držet dlouho krok, nakonec postupem času ukázaná platila a nejen díky větší kvalitě v zakončení, ale i kvůli zbytečným slávistickým faulům ve své šestnáctce nakonec Slavia odjíždí z britských ostrovů s porážkou 0:3.
Kvalitu svého soupeře mohla pražská Slavia poznat ostře hned v první minutě, kdy Odobert vyhledal v předbrankovém slávistickém prostoru Richarlisona, ten ale hned poznal, jak slávističtí gólmani v Lize mistrů čarují a gólman Staněk se tak uvedl na stadionu Tottenhamu zázračným zákrokem. Tento moment ale naštěstí slávisty jen tak nezaskočil, následující minuty byly naopak ve znamení odvážného bojovného výkonu hostů, díky kterému se tak hrála nečekaně vyrovnaná partie. Pokud tedy mluvíme o prvním poločase.
Další možnost vyniknout měl brankář hostů v 11. minutě, kdy z úhlu střílel Kudus, chvíli na to si na slávistického brankáře opět nepřišel Richarlison. Až po uběhnutí čtvrthodiny hry se ke své první příležitosti v zápase Pražané, tehdy se z 20metrové vzdálenosti rozhodl opřít se do míče Provod, nakonec ale pouze protáhl gólmana Vicaria, jenž tak do branky Londýňanů opět nepustil exslávistu Antonína Kinského. Že se hosté prezentovali sympatickým výkonem, o tom svědčila i statistika střeleckých pokusů, neboť v ní vedli po první půli právě hosté 6:4. Byli to ale domácí, kteří šli po 26 minutách hry do vedení. Jen krátce poté, co slávista Sadílek z dobré pozice hlavičkou neskóroval, přišel na druhé straně trest v podobě nešťastného vlastního gólu Zimy po prodlouženém rohovém kopu, který zahrával Porro, 1:0 pro Tottenham.
Zanedlouho mohla nadále aktivní Slavia vyrovnat zásluhou Sanyanga, ovšem jeho střelu zpoza vápna dokázal gólman Vicario přesunem k tyči zneškodnit. Jakkoli se hrálo na ze tří čtvrtin vyprodaném 47tisícovém londýnském stadionu, nejednou během první půle byly slyšet slávističtí příznivci. Vzhledem k opravdu sympatickému boji v prvním dějství ze strany Slavie se tomu nelze divit.
Nálada se ale významně změnila po návratu z kabin, hned ve 48. minutě totiž Sanyang zbytečně fauloval ve své šestnáctce Porra a sudímu tak nezbývalo nic jiného, než odpískat pokutový kop. K tomu se postavil Kudus, jenž následně zvolil zakončení doprostřed a nemýlil se, 2:0.
Od té doby přebrali domácí definitivně iniciativu a to jak na hřišti, tak i v hledišti. Nemuselo to trvat dlouho a za chvíli navíc mohli domácí vést už o tři branky, kdy nebezpečně křižnou střelou zahrozil Odobert. Tehdy se ale opět zaskvěl Staněk. Ten měl práci i o deset minut později v 62. minutě, kdy zasahoval proti dvojité příležitosti Simonse a střídajícího Sarra.
Zbytek zápasu byl ve znamení kontrolovaného duelu ze strany domácích a v pohodě si dokráčel pro svou 23. domácí výhru v evropských pohárech v řadě. Nezměnila na tom nic ani 70. minuta, kdy se opět v další šanci ocitl Sadílek, ale jeho další slabé zakončení nenadělalo žádné velké potíže. Nakonec Slávisté zopakovali stejně neúspěšný výsledek jako proti dalším gigantům, na které v letošní ligové fázi narazili – tedy proti Interu Milán a Arsenalu. I na hřišti Tottenhamu prohráli 0:3, o což se postaral v 79. minutě Simons a to nejen tím, byl na něj spáchán faul ze strany Ogbua, ale také tím, že se postavil k další penaltě domácích. I když si na míč gólman Staněk sáhl, zabránit mu v cestě do sítě nezabránil, 3:0.
O to, aby se poprvé po čtyřech zápasech slávisté v Lize mistrů konečně trefili, se snažil ještě v 85. minutě loučící se slávista Zafeiris a i když byl sám u zadní tyče, ztroskotal na tom, že se netrefil do míče tak, jak by chtěl.
Konečný výsledek zápasu ligové fáze fotbalové Ligy mistrů UEFA (9.12.2025):
Tottenham Hotspur – Slavia Praha 3:0 (1:0)
Branky: 26. Zima (vl.), 50. Kudus (z pen.), 79. Simons (z pen.) Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Berthomieu (všichni Fr.) – Bebek (video, Chor.). ŽK: Van de Ven, Palhinha – Chaloupek, Ogbu, Sanyang, Zima. Diváci: 47 281
Tottenham: Vicario – Porro (68. Davies), Romero, Van de Ven, Spence – Palhinha, Gray (59. Sarr) – Kudus (59. Tel), Simons, Odobert (76. Bergvall) – Richarlison (68. Kolo Muani). Trenér: Frank
Slavia: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima (60. Vlček) – Douděra, Moses, Chaloupek (60. Zafeiris), Sadílek (76. Cham), Sanyang (80. Mbodji) – Provod, Chytil (60. Prekop). Trenér: Trpišovský
