Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje

Jan Hrabě

10. prosince 2025 12:44

Volební štáb Motoristů
Foto: Michael Cabal / INCORP images

Zdravotně indisponovaný poslanec Filip Turek zatím chybí na seznamu ministrů, který premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Petru Pavlovi před pondělním jmenováním vlády. Motoristé sice tvrdí, že Turek je nadále kandidátem, ale bývalý prezident Václav Klaus poslednímu vývoji nerozumí. 

Turek byl původně kandidátem nové sněmovní strany na ministra zahraničí. Tím se ale nakonec má stát její předseda Petr Macinka, který bude pověřen i řízením ministerstva životního prostředí. Právě do jeho čela měl být navržen Turek, jenž se ale ze zdravotních důvodů nedostavil na pondělní konzultaci s prezidentem Pavlem. Podle posledních informací chybí jeho jméno na seznamu navržených členů Babišovy vlády.

Tomu se diví exprezident Václav Klaus. "Já tomu opravdu nerozumím. Naprosto nechápu, že by Filip Turek mohl nebýt na seznamu z důvodu nemoci, to se mi zdá legrační," řekl ve vysílání CNN Prima News. "Člověk nemůže nebýt v nominaci, protože má zrovna horečku nebo vyhřezlou ploténku. To mi nedává smysl," konstatoval. 

Podle Klause tak dochází k podivné situaci. "Nelíbí se mi to, měli si to vyjasnit jasně. Babiš měl buď trvat, nebo netrvat na svém jménu a Pavel měl říci, že to jméno se mu líbí, nebo nelíbí. Ale tato úlitba kvůli nemoci, která je, zdá se, akutní, se mi zdá nesmyslná," poznamenal. 

Turek v pondělí zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.

Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice. 

Česko má od úterý nového premiéra, do funkce byl jmenován Andrej Babiš. Pražský hrad již informoval, že ostatní členové vlády budou jmenováni v pondělí v 9:00. 

před 2 hodinami

Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.
Filip Turek

Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu

Filip Turek je nadále kandidátem na ministra, potvrdil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček po jednání koaliční rady. Turek se nedostavil na pondělní plánovanou konzultaci s prezidentem, protože skončil v nemocnici. Petr Pavel má ke jmenování Turka ministrem výhrady. 

Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.

