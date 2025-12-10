Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje

Zdravotně indisponovaný poslanec Filip Turek zatím chybí na seznamu ministrů, který premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Petru Pavlovi před pondělním jmenováním vlády. Motoristé sice tvrdí, že Turek je nadále kandidátem, ale bývalý prezident Václav Klaus poslednímu vývoji nerozumí.
Turek byl původně kandidátem nové sněmovní strany na ministra zahraničí. Tím se ale nakonec má stát její předseda Petr Macinka, který bude pověřen i řízením ministerstva životního prostředí. Právě do jeho čela měl být navržen Turek, jenž se ale ze zdravotních důvodů nedostavil na pondělní konzultaci s prezidentem Pavlem. Podle posledních informací chybí jeho jméno na seznamu navržených členů Babišovy vlády.
Tomu se diví exprezident Václav Klaus. "Já tomu opravdu nerozumím. Naprosto nechápu, že by Filip Turek mohl nebýt na seznamu z důvodu nemoci, to se mi zdá legrační," řekl ve vysílání CNN Prima News. "Člověk nemůže nebýt v nominaci, protože má zrovna horečku nebo vyhřezlou ploténku. To mi nedává smysl," konstatoval.
Podle Klause tak dochází k podivné situaci. "Nelíbí se mi to, měli si to vyjasnit jasně. Babiš měl buď trvat, nebo netrvat na svém jménu a Pavel měl říci, že to jméno se mu líbí, nebo nelíbí. Ale tato úlitba kvůli nemoci, která je, zdá se, akutní, se mi zdá nesmyslná," poznamenal.
Turek v pondělí zveřejnil video, na kterém leží na nemocničním lůžku. "Bohužel jsem byl okolnostmi donucen zrušit schůzku s panem prezidentem kvůli mým historickým zraněním páteře," napsal na facebooku s tím, že je v péči lékařů a po letech si užívá skutečný odpočinek.
Nově zvolený poslanec a kandidát na ministerský post v Babišově vládě dále sdělil, že podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. "Když člověk cítí bolest, ví, že žije. Dávejte na sebe pozor," vzkázal z nemocnice.
Česko má od úterý nového premiéra, do funkce byl jmenován Andrej Babiš. Pražský hrad již informoval, že ostatní členové vlády budou jmenováni v pondělí v 9:00.
Související
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
Turek se má stát ministrem, koalice ho nechává na seznamu
Filip Turek , Václav Klaus , Vláda ČR , Motoristé , Petr Pavel , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Tanečky kolem Turka. Exprezident Klaus nechápe, co se děje
před 58 minutami
Nejočekávanější předpověď v roce. Meteorologové naznačili, jak bude o Vánocích
před 1 hodinou
V případu vraždy na ulici v Brně padlo obvinění. Muži hrozí až 20 let
před 2 hodinami
NATO se musí vzpamatovat jako celek. Adaptace na boj s teroristy už nestačí
před 2 hodinami
Piráti zřejmě nezmění kurz. Hřib bude v lednu obhajovat funkci
před 3 hodinami
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
před 4 hodinami
Na Ukrajině mohou být do tří měsíců volby, Zelenskyj není proti
před 5 hodinami
Počasí může ještě dnes trhat rekordy, pak se ochladí
včera
FT: USA daly Zelenskému na přijetí mírového plánu ultimátum. Ukrajina pošle Bílému domu odpověď ve středu
včera
Novinář měl neomezený přístup k Zelenskému. Teď vysvětlil jeho strategii při jednání i otřes po pádu Jermaka
včera
„Antiukrajinské body byly odstraněny.“ Zelenskyj posílá do USA revidovaný mírový plán
včera
Evropská unie se rázně vymezila proti tvrdé kritice Donalda Trumpa
včera
Může za cla, válku na Ukrajině i útok ve Washingtonu. Trumpovou univerzální odpovědí je svalit vše na Bidena
včera
Austrálie spouští globální unikát: Miliony dětí přišly o účty na sociálních sítích
včera
Studenti vyrazili do ulic. Po celém Česku protestovali proti vedení ministerstva životního prostředí Motoristy
včera
Co odhalila nová Národní bezpečnostní strategie USA? Trump pro Evropu víc nebezpečný, než se zdálo
včera
Evropa je rozpadající se skupina národů vedená slabými lidmi, prohlásil Trump
včera
Ukrajinci vztyčili v údajně dobytém Pokrovsku vlajku. Kreml o obsazení města lže, tvrdí
včera
V Rusku se zřítilo obří vojenské letadlo Antonov An-22
včera
Babiš předal na Hradě Pavlovi seznam ministrů. Turek na něm chybí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se v úterý stal nově jmenovaným předsedou vlády poté, co ho do funkce uvedl prezident Petr Pavel. Babiš zároveň na Pražském hradě prezidentovi předal seznam navrhovaných ministrů svého kabinetu. Oznámil však, že jméno Filipa Turka, který měl vést ministerstvo životního prostředí, se na seznamu neobjevilo.
Zdroj: Libor Novák