Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Tím nejdůležitějším, co správa připomíná, je zvýšení základní i procentní výměry důchodu od 1. ledna 2026. Základní výměra stoupne o 240 Kč na 4 900 Kč, respektive o dílčí částku, která odpovídá poměru českých dob pojištění k úhrnu dob pojištění získaných v České republice a v cizině.
U důchodů přiznaných před 1. lednem 2026 se také o 2,6 procenta zvýší procentní výměra. Neplatí to pro poživatele předčasného starobního důchodu, jimž byl přiznán po 30. září 2023 a zároveň před 1. lednem 2026 nedosáhli důchodového věku.
Úřad zdůraznil, že výchovné bude i nadále činit 500 Kč za každé vychované dítě. Nadále platí, že při dosažení věku 85 let se důchod navýší o další tisícovku. Stoletým lidem náleží ještě o tisíc korun více.
I v roce 2026 bude možné odejít do předčasného starobního důvodu v případě, že doba pojištění žadatele trvá alespoň 40 let. Důchod je možné přiznat až 3 roky před dosažením důchodového věku. "Předčasný starobní důchod se krátí s ohledem na to, o kolik dní dříve před dosažením důchodového věku do důchodu pojištěnec odchází, a toto krácení je trvalé," připomněla ČSSZ.
U předčasně starobního důchodu se sazba procentní výměry snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o půldruhého procenta výpočtového základu.
Novinkou od ledna 2026 je poloviční krácení o 0,75 % v případě, že pojištěnec získal alespoň 45 let doby pojištění. Do doby se započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou spojeny s fyzickou aktivitou – péče o dítě, péče o závislou osobu a základní vojenská služba.
důchody , Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) , důchodci, senioři
