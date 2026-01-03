Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let

Policie nadále vyšetřuje páteční útok v obchodním centru v Hradci Králové. Podezřelý muž podle nejnovějších informací útočil obuškem a sekáčkem, napadený se bránil nožem. Pachateli hrozí za pokus o vraždu až 20 let za mřížemi.
Policie přijala oznámení o incidentu v pátek po 17. hodině. Volající shodně uváděli, že se v prostorách centra pohybuje muž s chladnou zbraní a útočí na lidi. Na místo vyrazily hlídky či zásahová jednotka, přičemž proběhla evakuace až 2000 osob.
Na místě činu zůstaly dvě zraněné osoby, žena a muž. Záchranáři je převezli do místní fakultní nemocnice, kde jeden ze zraněných spatřil útočníka. Kriminalisté ho zadrželi. Dvaatřicetiletý cizinec byl po ošetření převezen k dalším úkonům. Dechová zkouška odhalila 1,7 promile alkoholu v jeho krvi.
Policie v sobotu prozradila nové informace k případu. K napadení došlo podle vyšetřovatelů mezi dvěma cizinci. Dvaatřicetiletý muž napadl o čtyři roky mladšího muže. Nejprve ho udeřil teleskopickým obuškem do horní poloviny těla.
"V útoku dále pokračoval sečnou zbraní – sekáčem, a napadenému tak způsobil sečná zranění na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem," popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Zranění utrpěla také pětadvacetiletá žena, která byla náhodnou svědkyní útoku.
"Aktuálně probíhá vyhodnocování kamerových záznamů, krajští kriminalisté vyslýchají svědky a další osoby důležité pro probíhající trestní řízení," dodala mluvčí. Již v pátek byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z pokusu o vraždu. Útočníkovi hrozí trest odnětí svobody až na 20 let.
