Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci.
Lee na sociální síti X uvedl, že Rubio ho informoval o zadržení Nicolase Madura příslušníky amerických sil. Venezuelský prezident by měl v USA stanout před soudem. Republikánský senátor dále sdělil, že doprovodná vojenská akce byla provedena za účelem ochrany těch, kteří zatýkali vůdce jihoamerického státu.
"Tato akce pravděpodobně spadá do inherentní pravomoci prezidenta podle ústavního článku II chránit americký personál před skutečným nebo bezprostředním útokem," konstatoval Lee, který se původně zajímal o okolnosti celé operace.
Zadržení Madura oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago.
V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou.
Související
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
Nicolas Maduro , Marco Rubio , Cilia Floresová (Madurova manželka) , Venezuela , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca
před 43 minutami
Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio
před 1 hodinou
Policisté už znají okolnosti útoku v Hradci Králové. Pachateli hrozí až 20 let
před 2 hodinami
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
před 2 hodinami
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
před 3 hodinami
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
před 4 hodinami
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
před 5 hodinami
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
před 5 hodinami
Tragédii ve Švýcarsku nejspíš způsobily prskavky. Vyšetřování pokračuje
Aktualizováno před 5 hodinami
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
před 6 hodinami
Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident
před 7 hodinami
Policisté objasnili první letošní vraždu v Olomouckém kraji
před 9 hodinami
Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné
včera
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
včera
Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy
včera
Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí
včera
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
včera
Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
včera
ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici
včera
Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev
Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) vyvolal na české politické scéně bouři, která může skončit jeho odvoláním z funkce. Opoziční strany napříč spektrem ostře odsoudily jeho slova o nutnosti „vyskočit z bruselského vlaku“ a urážky směřované k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen. Podle opozice jsou tyto výroky nepřípustnou lživou manipulací, která zásadním způsobem poškozuje zájmy České republiky v zahraničí.
Zdroj: Libor Novák