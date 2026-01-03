Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Nicolas Maduro
Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

Lee na sociální síti X uvedl, že Rubio ho informoval o zadržení Nicolase Madura příslušníky amerických sil. Venezuelský prezident by měl v USA stanout před soudem. Republikánský senátor dále sdělil, že doprovodná vojenská akce byla provedena za účelem ochrany těch, kteří zatýkali vůdce jihoamerického státu. 

"Tato akce pravděpodobně spadá do inherentní pravomoci prezidenta podle ústavního článku II chránit americký personál před skutečným nebo bezprostředním útokem," konstatoval Lee, který se původně zajímal o okolnosti celé operace.

Zadržení Madura oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago. 

V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.

Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy. 

Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou. 

před 2 hodinami

Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda

