Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu.
Trump zahájil brífink slovy, že armáda na jeho pokyn podnikla vojenskou operaci v Caracasu, kterou označil za mimořádnou. "Šlo o jednu z nejúžasnějších, nejúčinnějších a nejmocnějších ukázek americké vojenské síly a kompetencí v americké historii," prohlásil.
Podle šéfa Bílého domu by žádný jiný národ nedokázal to, co v uplynulých hodinách předvedli Američané. "Všechny venezuelské vojenské kapacity byly bezmocné, když muži a ženy naší armády ve spolupráci s americkými bezpečnostními složkami úspěšně zajali Madura uprostřed noci," popsal a následně poděkoval účastníkům akce.
Americký prezident také nastínil, jaká bude bezprostřední budoucnost jihoamerického státu. "Povedeme tu zemi do té chvíle, kdy budeme moci provést bezpečné, opravdové a spravedlivé předání moci," sdělil. "Jak ví každý, ropný průmysl ve Venezuele je již dlouhou dobu na mizině. Naše velké americké ropné společnosti tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví těžce poškozenou infrastrukturu a začnou pro zemi vydělávat peníze," pokračoval.
Trump zopakoval, že Maduro byl nelegitimním diktátorem a hlavou organizované kriminální skupiny, která je podle Washingtonu zodpovědná za nespočet ztracených životů Američanů. "Maduro a jeho manželka brzy poznají sílu americké justice a stanou před soudem na americké půdě," prohlásil.
"Gangy, které poslali, znásilňovaly, mučily a vraždily americké ženy a děti. Byly vyslány Madurem, aby terorizovaly náš lid. Teď už Maduro nikdy nebude moci ohrožovat americké občany, ale ani nikoho z Venezuely," zmínil americký lídr. Podle Trumpa zřejmě jeho předchůdci neměli odvahu bránit Ameriku. "Já ale nedovolím teroristům a zločinům operovat proti Spojeným státům," dodal.
Trump zároveň na sociálních sítích sdílel snímek, který zachycuje Madura s neprůhlednými brýlemi a sluchátky na palubě americké vojenské lodi USS Iwo Jima. Právě toto plavidlo má venezuelského prezidenta přepravit do Spojených států.
Zadržení Madura oznámil Trump již o několik hodin dříve. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí právě na tiskové konferenci v rezidenci Mar-a-Lago.
V Caracasu došlo během operace k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil okamžité nasazení armády a vyzval k jednotnému odporu proti "nejhorší agresi", které jihoamerická země kdy čelila. Zdůraznil, že následuje pokyny prezidenta Madura. "Zaútočili na nás, ale nepodmaní si nás," vzkázal ministr občanům. V zemi byl také vyhlášen výjimečný stav.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především vinil z distribuce drog do Spojených států. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
