Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Lucie Podzimková

3. ledna 2026 18:19

Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)
Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026) Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

Trump zahájil brífink slovy, že armáda na jeho pokyn podnikla vojenskou operaci v Caracasu, kterou označil za mimořádnou. "Šlo o jednu z nejúžasnějších, nejúčinnějších a nejmocnějších ukázek americké vojenské síly a kompetencí v americké historii," prohlásil. 

Podle šéfa Bílého domu by žádný jiný národ nedokázal to, co v uplynulých hodinách předvedli Američané. "Všechny venezuelské vojenské kapacity byly bezmocné, když muži a ženy naší armády ve spolupráci s americkými bezpečnostními složkami úspěšně zajali Madura uprostřed noci," popsal a následně poděkoval účastníkům akce.

Americký prezident také nastínil, jaká bude bezprostřední budoucnost jihoamerického státu. "Povedeme tu zemi do té chvíle, kdy budeme moci provést bezpečné, opravdové a spravedlivé předání moci," sdělil. "Jak ví každý, ropný průmysl ve Venezuele je již dlouhou dobu na mizině. Naše velké americké ropné společnosti tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví těžce poškozenou infrastrukturu a začnou pro zemi vydělávat peníze," pokračoval.

Trump zopakoval, že Maduro byl nelegitimním diktátorem a hlavou organizované kriminální skupiny, která je podle Washingtonu zodpovědná za nespočet ztracených životů Američanů. "Maduro a jeho manželka brzy poznají sílu americké justice a stanou před soudem na americké půdě," prohlásil.

"Gangy, které poslali, znásilňovaly, mučily a vraždily americké ženy a děti. Byly vyslány Madurem, aby terorizovaly náš lid. Teď už Maduro nikdy nebude moci ohrožovat americké občany, ale ani nikoho z Venezuely," zmínil americký lídr. Podle Trumpa zřejmě jeho předchůdci neměli odvahu bránit Ameriku. "Já ale nedovolím teroristům a zločinům operovat proti Spojeným státům," dodal. 

Trump zároveň na sociálních sítích sdílel snímek, který zachycuje Madura s neprůhlednými brýlemi a sluchátky na palubě americké vojenské lodi USS Iwo Jima. Právě toto plavidlo má venezuelského prezidenta přepravit do Spojených států.

Zadržení Madura oznámil Trump již o několik hodin dříve. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí právě na tiskové konferenci v rezidenci Mar-a-Lago. 

V Caracasu došlo během operace k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil okamžité nasazení armády a vyzval k jednotnému odporu proti "nejhorší agresi", které jihoamerická země kdy čelila. Zdůraznil, že následuje pokyny prezidenta Madura. "Zaútočili na nás, ale nepodmaní si nás," vzkázal ministr občanům. V zemi byl také vyhlášen výjimečný stav. 

Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především vinil z distribuce drog do Spojených států. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy. 

před 3 hodinami

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Související

Více souvisejících

Donald Trump Venezuela Nicolas Maduro USA (Spojené státy americké) Americká armáda (U.S. ARMY)

Aktuálně se děje

před 59 minutami

Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil zadržení Nicolase Madura. (3.1.2026)

Povedeme Venezuelu, dokud to bude potřeba, řekl Trump. Maduro půjde před soud

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci potvrdil, že vojáci zadrželi prezidenta Venezuely Nicolase Madura. Na jedné z amerických lodí je momentálně přepravován do USA. Podle Trumpa se nyní Američané chopí moci v jihoamerické zemi. Očekává přitom, že americké společnosti budou investovat do tamního ropného průmyslu. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

před 3 hodinami

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Jindřich Trpišovský

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Aktualizováno před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

včera

Tesla, Photo by Bram Van Oost

Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů

Americká automobilka Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Na trůnu ji vystřídal čínský konkurent BYD, který v uplynulém roce zaznamenal strmý vzestup. Pro firmu Elona Muska byl rok 2025 velmi náročný, provázený nejen rostoucí konkurencí z Asie, ale i kontroverzemi kolem politických aktivit jejího šéfa, což se projevilo na poklesu prodejů druhým rokem v řadě.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy

Mírová dohoda, která by mohla ukončit ruskou agresi, je hotová z 90 procent. Toto zásadní prohlášení zaznělo z úst ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jeho novoročním projevu k národu. Přestože se zdá, že konec bojů je na dosah, Zelenskyj varoval, že zbývajících 10 procent obsahuje ty nejtěžší otázky, které rozhodnou o osudu Ukrajiny i celé Evropy.

včera

včera

Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert

Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod v tom, jak lidstvo přistupuje k práci. Podle Erika Brynjolfssona, ředitele Laboratoře pro digitální ekonomiku na Stanfordu, jsme právě loni zasadili semínka transformace, která do roku 2050 změní každého z nás v „ředitele“ vlastní digitální korporace. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy