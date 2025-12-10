Důchody vyplácené poštou od ledna zdraží. Existuje možnost, jak ušetřit

Lednové důchody budou první v nové výši, kterou stanoví pravidelná novoroční valorizace. Zároveň ale zdraží jejich výplata prostřednictvím České pošty. Lidé ale mají alternativu, která jim ušetří téměř stokorunu.
Pošta informovala, že ČSSZ jí bude od ledna vyplácet za každý důchod vydaný na pochůzce či poštovní přepážce 94 korun. V současnosti stojí tato služba 78 korun. Změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi správou a poštou. Poplatek se odečítá přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu.
"Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu – bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty. Zaměstnanci pošty vám rádi pomohou s jeho založením i s vyřízením změny způsobu výplaty důchodu," uvedla pošta na webu.
Důchody se v Česku v příštím roce opět zvýší. Základní výměra důchodů od 1. ledna 2026 stoupne o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výše průměrného důchodu tak dosáhne 21 839 korun.
Zvýšení důchodů se momentálně odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.
