Výplata některých důchodů od ledna zdraží. Nemusí přitom stát ani korunu

Od ledna budou důchody po pravidelné valorizaci vypláceny v nové výši, ale zároveň jejich výplata zdraží těm, kteří peníze dostávají v hotovosti prostřednictvím pošty. Je přitom možné ušetřit téměř stokorunu. Víte, jak na to?
Pošta nedávno informovala, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jí bude od ledna vyplácet za každý důchod vydaný na pochůzce či poštovní přepážce 94 korun. V současnosti stojí tato služba 78 korun. Změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi správou a poštou. Poplatek se odečítá přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu.
Již pošta upozornila, že existuje jednoduchá a výhodnější alternativa v podobě bezhotovostní výplaty na bankovní účet, která je zcela bez poplatku. ČSSZ poskytla návod, jak změnu provést.
"Pokud nechcete platit poplatky za hotovostní výplatu důchodu, je možné si zažádat o změnu způsobu výplaty na bezhotovostní zasílání na bankovní účet," uvedla s tím, že je nutné vyplnit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu. Podepsaný a bankou potvrzený tiskopis je následně možné podat u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení.
Další možností je zasílání důchodu na účet manžela či manželky, resp. partnera či partnerky. Opět je třeba vyplnit příslušnou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) / partnera (partnerky) v České republice. Žádost podepsanou oběma partnery je pak nutné odnést na pobočku správy sociálního zabezpečení.
Možná je i výplata důchodu na účet jiné osoby, ale jedině v případě, že jde o zákonného zástupce, opatrovníka nebo tzv. zvláštního příjemce.
"U každé změny způsobu výplaty platí, že bude provedena co nejdříve po doručení žádosti, zpravidla od druhého výplatního měsíce po datu doručení žádosti, a to i přesto, že zákon poskytuje ČSSZ na provedení změny lhůtu ještě delší (nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu jejího doručení)," sdělil úřad.
Upozornil také, že zvýšení poštovního poplatku za výplatu v hotovosti se nevztahuje na lidi, jimž byl důchod přiznán před 1. lednem 2010 a od 31. prosince 2009 jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod.
