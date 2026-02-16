Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání projednala širokou škálu témat od důchodové reformy přes pomoc ukrajinským uprchlíkům až po strategické investice do zdravotnictví a ekonomiky. Kabinet se postavil proti opozičním návrhům v sociální oblasti, ale zároveň schválil nové podmínky pro pobyt cizinců a ambiciózní hospodářskou strategii.

V oblasti penzí vláda odmítla návrh lidovců na zkrácení povinné doby pojištění pro nárok na důchod ze současných 35 na 25 let. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že takový krok by znevýhodnil lidi, kteří do systému přispívají pravidelně, a státní pokladnu by stál dvě miliardy korun. Kabinet neschválil ani valorizaci výchovného ve výši 500 korun, místo toho počítá u prvních dvou dětí se zavedením fiktivního vyměřovacího základu. Ten zajistí, že se na rodiče během péče o dítě bude nahlížet, jako by pobírali průměrnou mzdu.

Významným bodem jednání bylo schválení podmínek pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky z Ukrajiny. Ministr vnitra Lubomír Metnar potvrdil, že pravidla zůstávají stejná jako v loňském roce. Žadatelé musí mít dočasnou ochranu alespoň dva roky a vykazovat roční příjem přesahující 440 tisíc korun. U matek s dětmi je laťka nastavena ještě výše, na 550 tisíc korun ročně, což pro uprchlíky v méně kvalifikovaných profesích představuje těžko splnitelnou podmínku.

Vláda se zaměřila také na budoucnost pražského zdravotnictví. Novým zmocněncem pro transformaci nemocniční sítě byl jmenován Pavel Scholz, který má dohlížet na výstavbu nového supermoderního komplexu. Premiér Babiš zdůraznil, že stav nemocnic jako Bulovka či Krč je nevyhovující, a vybudování nového centra označil za jednu z nejnáročnějších investic v zemi, srovnatelnou se stavbou jaderné elektrárny.

V hospodářské oblasti kabinet schválil novou strategii, která sází na soukromý sektor jako hlavního tahouna růstu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by měl stát plnit především roli tvůrce předvídatelného prostředí a zaměřit se na inovace, energetiku a dopravu. Jako reakci na vysoké ceny potravin pak koaliční rada navrhla zřízení funkce potravinového ombudsmana, který bude ceny v českých obchodech porovnávat se zahraničím.

Ministryně financí Alena Schillerová

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

před 48 minutami

Úřad vlády

před 1 hodinou

Marco Rubio

Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na okraji Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že Rusko ve válce proti Ukrajině ztrácí každý týden 7 000 až 8 000 vojáků. Zdůraznil přitom, že jde o mrtvé, nikoliv o zraněné. Podle Rubia nelze v tuto chvíli říci, že by některá ze stran vyhrávala, protože obě země trpí obrovskými škodami. Zatímco Rusko přichází o tisíce mužů, Ukrajina čelí drastickému ničení své energetické infrastruktury, jejíž obnova si vyžádá miliardy dolarů a mnoho let práce.

před 2 hodinami

Igor Červený

Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený

Novým kandidátem hnutí Motoristé sobě na funkci ministra životního prostředí se stal poslanec Igor Červený. Tuto informaci potvrdil v pondělí po vládním jednání premiér Andrej Babiš s tím, že příslušný návrh již odeslal prezidentu Petru Pavlovi. Předseda vlády zároveň ocenil konstruktivní přístup Motoristů k řešení personální otázky, která v posledních dnech zatěžovala vztahy mezi kabinetem a Hradem.

před 2 hodinami

USS Abraham Lincoln

Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se aktuálně nachází v Arabském moři u pobřeží Ománu, což potvrdily nejnovější satelitní snímky. Pohyb plavidla sleduje analytický tým BBC Verify, který k monitorování situace využívá veřejně dostupné snímky z evropských družic Sentinel-2. Přítomnost této jaderné letadlové lodi v regionu je součástí širšího posilování amerických vojenských kapacit na Blízkém východě.

před 3 hodinami

Keir Starmer (labouristi)

Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích

Britský premiér Keir Starmer v pondělí dopoledne v Londýně oznámil rozsáhlý zásah proti sociálním sítím a technologickým gigantům. Ve svém projevu zdůraznil, že současný stav je neudržitelný a legislativa zaostává za překotným vývojem technologií příliš dlouho. Starmer představil plány na nová omezení a posílení pravomocí státu, které mají zajistit vyšší bezpečnost v online prostoru, zejména u dětí a mladistvých.

před 4 hodinami

Žloutenka

V Praze opět roste počet případů žloutenky

Hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejnila aktuální data o výskytu hepatitidy A, podle kterých bylo v metropoli od začátku letošního roku vykázáno celkem 119 případů tohoto onemocnění. Z tohoto počtu se 19 nakažených týkalo dětí, přičemž v souvislosti s infekcí nebyla zaznamenána žádná úmrtí.

před 5 hodinami

Google, ilustrační fotografie

Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí

Společnost Google čelí ostré kritice za to, že ohrožuje zdraví svých uživatelů bagatelizováním varování u lékařských rad generovaných umělou inteligencí. Vyšetřování deníku The Guardian ukázalo, že technologický gigant neuvádí bezpečnostní upozornění v momentě, kdy se uživateli poprvé zobrazí přehled vytvořený AI (tzv. AI Overviews). Tato funkce přitom v rámci vyhledávání nabízí odpovědi na citlivá zdravotní témata přímo na začátku stránky.

před 6 hodinami

Evropská unie, ilustrační fotografie.

Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach

Více než 70 lidskoprávních organizací vyzvalo Evropskou unii k odmítnutí nového plánu na zvýšení počtu deportací osob bez platného povolení k pobytu. Podle těchto skupin hrozí, že se veřejné služby a běžné komunitní interakce promění v nástroje tvrdého vymáhání imigračních zákonů po vzoru americké agentury ICE. Varují před vznikem systému založeném na sledování a raziích, které zasáhnou do každodenního života obyvatel kontinentu.

před 6 hodinami

Marco Rubio

Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci se o víkendu odehrál diplomatický souboj o budoucí směřování světového řádu. Jen několik minut poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio ve svém projevu ujistil evropské spojence, že k sobě obě strany patří, vystoupil se svou nabídkou jeho čínský protějšek Wang I. Čínský diplomat prohlásil, že Čína a Evropská unie jsou partnery, nikoliv rivaly. Podle něj je klíčové tento vztah udržet, aby se předešlo rozdělení mezinárodního společenství.

před 7 hodinami

Následky ruského útoku na výškový obytný dům

Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl

Počet civilních obětí způsobených výbuchy na Ukrajině vzrostl během roku 2025 o 26 %. Tento nárůst odráží intenzivnější ruské útoky na ukrajinská města a kritickou infrastrukturu. Podle údajů monitorovací skupiny Action on Armed Violence (AOAV) bylo v důsledku výbušného násilí hlášeno 2 248 mrtvých. Dalších 12 493 civilistů utrpělo podle médií zranění.

před 8 hodinami

Mrazivé ráno v Praze

Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí

Nadcházející týden v České republice nabídne velmi rozmanitou meteorologickou podívanou, ve které se vystřídají ledové dny s výrazným oteplením. Zatímco v pracovní dny bude počasí ovládat mráz, o víkendu se dočkáme citelné změny. Víkendový nárůst teplot by mohl teploměry vyhnat až k hranici deseti stupňů Celsia.

včera

včera

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne

Vládní strana Motoristé sobě je připravena učinit zásadní ústupek v rámci vleklého sporu o obsazení postu ministra životního prostředí. Poslanec Filip Turek, který byl dosavadním a jediným kandidátem strany na tento úřad, v neděli vpodvečer oznámil, že hnutí nabídne premiéru Andreji Babišovi jiné jméno. Tímto krokem chtějí Motoristé vyřešit několik měsíců trvající patovou situaci.

včera

Lisa Vitozziová

Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10

Po mužském stíhacím závodě jeli svůj stíhací závod v rámci nedělního programu Zimních olympijských her i biatlonistky. Zatímco mezi muži nejlepší Češi uzavírali první dvacítku, v ženském závodě to vypadalo z českého pohledu po většinu času nadějněji, jelikož Tereza Voborníková byla blízko umístění v elitní desítce. To si ale odstřelila dvěma chybami na poslední střelecké položce a nakonec se musela spokojit s 18. místem. Pro nečekané italské zlato si dojela střelecky bezchybná Lisa Vitozziová, která tak pro svou zemi získala první italské olympijské zlato z tohoto sportu.

včera

Eva Adamczyková

Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále

Stalo se zvykem díky posledním Zimním olympijským hrám očekávat cenné kovy pro české sportovce i ze snowboardových disciplín a to především zásluhou Evy Adamczykové a Ester Ledecké. Proto možná mnohé pohledy českých fanoušků směřovaly v neděli i na svah v Livignu v době, kdy se tam jel týmový závod ve snowboardcrossu. Aby také ne, jelikož poprvé v historii nasadila česká výprava do tohoto závodu hned dva páry – Kryštof Choura-Eva Adamczyková a Radek Houser-Karolína Hrůšová. Tentokrát ale naděje třeba i finále s dvojím českým zastoupením zhasly už po čtvrtfinálových jízdách.

včera

včera

Česko na Staroměstském a Václavském náměstí mohutně demonstruje na podporu Pavla

Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oznámil na sociální síti X ambiciózní plán uspořádat 21. března masivní shromáždění na pražské Letné. Tato akce je podmíněna získáním jednoho milionu podpisů pod výzvu „Stojíme za prezidentem“, k čemuž má spolek aktuálně velmi blízko. K dnešnímu dni se pod petici podepsalo již téměř 770 000 občanů, což organizátory naplňuje optimismem ohledně dosažení stanoveného cíle.

včera

Michal Krčmář

Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku

Vzhledem k tomu, že ve sprinterském závodě mužů byl nejlepším Čechem až dvacátý Vítězslav Hornig a další Češi do nedělního stíhacího závodu vystartovali až ze zadních pozic, nedalo se bohužel ani v tomto závodě čekat, že se čeští fanoušci získají na této olympiádě v Miláně a Cortině d´Ampezzo první české biatlonové medaile. Nakonec se museli spokojit s dvěma umístěními v elitní dvacítce, neboť nejlepším Čechem byl nakonec Michal Krčmář na 18. místě a jen o místo za ním se umístil Hornig. V tomto závodě byla přerušena francouzsko-norská dominance Švédem Martinem Ponsiluomou, který se ke zlatu vyšvihl ze sedmého místa.

včera

Český hokejový tým

České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení

Poslední zápas ve skupině A hokejového turnaje v rámci právě probíhajících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo mezi Českem a Švýcarskem byl o tom, kdo z těchto týmů bude mít lehčí cestu k bojům o medaile. Bylo tak důležité ho zvládnout. Svěřenci Radima Rulíka začali dobře, když po první třetině vedli 1:0 po krásné akci zakončené Chlapíkem. V závěru druhé třetiny ale přišel podobný blackout jako v zápase s Francií a do třetiny třetiny tak vstupovali Švýcaři s vedením 2:1. Závěr zápasu se Češi snažili soupeře dotáhnout, na první vyrovnání ještě Švýcaři odpověděli, na to druhé v samotném závěru našli odpověď soupeři s helvetským křížem bohužel až v prodloužení. Znamená to tedy, že Češi budou mít složitější cestu k případným medailím.

včera

Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla

V neděli odpoledne se Česká republika opět stala dějištěm rozsáhlých občanských protestů. Lidé vyšli do ulic ve více než 400 lokalitách, od velkých krajských metropolí až po ty nejmenší vesnice, aby vyjádřili svou podporu prezidentu Petru Pavlovi. Akce, kterou inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii, plynule navázala na masivní shromáždění z počátku února v Praze, kde se sešlo na 90 tisíc občanů.

