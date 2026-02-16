Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici

Vláda Andreje Babiše na svém pondělním zasedání projednala širokou škálu témat od důchodové reformy přes pomoc ukrajinským uprchlíkům až po strategické investice do zdravotnictví a ekonomiky. Kabinet se postavil proti opozičním návrhům v sociální oblasti, ale zároveň schválil nové podmínky pro pobyt cizinců a ambiciózní hospodářskou strategii.
V oblasti penzí vláda odmítla návrh lidovců na zkrácení povinné doby pojištění pro nárok na důchod ze současných 35 na 25 let. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že takový krok by znevýhodnil lidi, kteří do systému přispívají pravidelně, a státní pokladnu by stál dvě miliardy korun. Kabinet neschválil ani valorizaci výchovného ve výši 500 korun, místo toho počítá u prvních dvou dětí se zavedením fiktivního vyměřovacího základu. Ten zajistí, že se na rodiče během péče o dítě bude nahlížet, jako by pobírali průměrnou mzdu.
Významným bodem jednání bylo schválení podmínek pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky z Ukrajiny. Ministr vnitra Lubomír Metnar potvrdil, že pravidla zůstávají stejná jako v loňském roce. Žadatelé musí mít dočasnou ochranu alespoň dva roky a vykazovat roční příjem přesahující 440 tisíc korun. U matek s dětmi je laťka nastavena ještě výše, na 550 tisíc korun ročně, což pro uprchlíky v méně kvalifikovaných profesích představuje těžko splnitelnou podmínku.
Vláda se zaměřila také na budoucnost pražského zdravotnictví. Novým zmocněncem pro transformaci nemocniční sítě byl jmenován Pavel Scholz, který má dohlížet na výstavbu nového supermoderního komplexu. Premiér Babiš zdůraznil, že stav nemocnic jako Bulovka či Krč je nevyhovující, a vybudování nového centra označil za jednu z nejnáročnějších investic v zemi, srovnatelnou se stavbou jaderné elektrárny.
V hospodářské oblasti kabinet schválil novou strategii, která sází na soukromý sektor jako hlavního tahouna růstu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka by měl stát plnit především roli tvůrce předvídatelného prostředí a zaměřit se na inovace, energetiku a dopravu. Jako reakci na vysoké ceny potravin pak koaliční rada navrhla zřízení funkce potravinového ombudsmana, který bude ceny v českých obchodech porovnávat se zahraničím.
V neděli odpoledne se Česká republika opět stala dějištěm rozsáhlých občanských protestů. Lidé vyšli do ulic ve více než 400 lokalitách, od velkých krajských metropolí až po ty nejmenší vesnice, aby vyjádřili svou podporu prezidentu Petru Pavlovi. Akce, kterou inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii, plynule navázala na masivní shromáždění z počátku února v Praze, kde se sešlo na 90 tisíc občanů.
