Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování

Zimní počasí i nadále způsobuje problémy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu prodloužil výstrahu před sněhovými jazyky či závějemi. Nebezpečí přetrvá až do nedělního odpoledne.
"I nadále se budou při čerstvém jihozápadním větru a v kombinaci s prachovým sněhem místy tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje, a to do nedělního odpoledne, kdy začne vítr výrazně slábnout," uvedli meteorologové v sobotu na sociální síti X.
Varování před nebezpečným jevem je pro tuto chvíli vyhlášeno s platností do nedělních 15:00. Z přiložené mapy je pak patrné, kterých oblastí se týká.
Kvůli sněhovým jazykům či závějím se může zhoršit sjízdnost komunikací, některé vozovky mohou být dokonce nesjízdné. Řidičům se doporučuje zvýšená opatrnost a sledovat dopravní zpravodajství. Na horách by lidé měli dodržovat pokyny Horské služby.
