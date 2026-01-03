Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování

Jan Hrabě

3. ledna 2026 12:41

Počasí
Počasí Foto: Radek Sycha / INCORP images

Zimní počasí i nadále způsobuje problémy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v sobotu prodloužil výstrahu před sněhovými jazyky či závějemi. Nebezpečí přetrvá až do nedělního odpoledne. 

"I nadále se budou při čerstvém jihozápadním větru a v kombinaci s prachovým sněhem místy tvořit sněhové jazyky a na horách i závěje, a to do nedělního odpoledne, kdy začne vítr výrazně slábnout," uvedli meteorologové v sobotu na sociální síti X. 

Varování před nebezpečným jevem je pro tuto chvíli vyhlášeno s platností do nedělních 15:00. Z přiložené mapy je pak patrné, kterých oblastí se týká.

Kvůli sněhovým jazykům či závějím se může zhoršit sjízdnost komunikací, některé vozovky mohou být dokonce nesjízdné. Řidičům se doporučuje zvýšená opatrnost a sledovat dopravní zpravodajství. Na horách by lidé měli dodržovat pokyny Horské služby.

před 7 hodinami

Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné

Zdroj: Libor Novák

