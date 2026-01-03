Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. ledna 2026 17:25

Petr Macinka
Petr Macinka Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko sleduje dění ve Venezuele a věří v uklidnění situace. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) by v jihoamerickém státu měla po zadržení prezidenta Nicolase Madura proběhnout diplomatická jednání, kterých se zúčastní i opozice. 

Černínský palác pozorně sleduje situaci v jihoamerické zemi. "USA opakovaně ústy prezidenta Trumpa upozorňovaly na možnou eskalaci napětí s ohledem na kroky nelegitimního režimu vůdce Madura. Za důležité nyní považujeme uklidnění situace a diplomatická jednání i za účasti venezuelské opozice," uvedl ministr Petr Macinka. 

"Pro ministerstvo zahraničních věcí je na prvním místě bezpečí a konzulární pomoc českým občanům, a to včetně případu nespravedlivě vězněného občana," dodal šéf diplomacie. 

Zadržení Madura oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago. 

V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.

Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy. 

Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou. 

před 1 hodinou

Při tragickém požáru ve švýcarském baru se zranil Čech, potvrdilo ministerstvo

Související

Jan Lipavský Komentář

Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně

Varování končícího ministra zahraničí Jana Lipavského, že Rusko neusiluje o mír, ale o další expanzi, nelze odbýt. Vychází ze čtyř let přímé zkušenosti s ruským tlakem, agresí a porušováním mezinárodního práva. O to znepokojivější je nástup Petra Macinky, jehož politické přesvědčení se s dosavadní bezpečnostní orientací Česka dostává do přímého sporu. Historie ruského státu, od carství přes SSSR až po dnešek, přitom opakovaně ukazuje, že imperiální ambice jsou Rusku vlastní, a že v podstatě nic jiného neumí.

Více souvisejících

Petr Macinka ministerstvo zahraničí Venezuela

Aktuálně se děje

před 52 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Stadion Chelsea

Novoroční loučení na Stamford Bridge. Londýnskou Chelsea už netrénuje Maresca

Na Nový rok se rozhodl anglický velkoklub Chelsea FC rozvázat spolupráci se svým trenérem Italem Enzem Marescou. Stalo se tak po roce a půl a poté, co s klubem dokázal vyhrát Konferenční ligu i mistrovství světa klubů. Na podzim se však londýnskému klubu přestalo dařit výsledkově, navíc se zhoršoval vztah mezi Marescou a klubovým vedením.

před 2 hodinami

Nicolas Maduro

Maduro má v USA stanout před soudem, potvrdil Rubio

Zadržený venezuelský prezident Nicolas Maduro má ve Spojených státech amerických stanout před soudem. Po telefonním hovoru se šéfem diplomacie Marcem Rubiem to uvedl senátor Mike Lee. Svět přitom stále čeká na další podrobnosti, které snad zazní na očekávané tiskové konferenci. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Jindřich Trpišovský

Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029

Do nového kalendářního roku 2026 vstupují fanoušci fotbalové Slavie s jistotou, že minimálně další tři roky povede jejich miláčky trenér Jindřich Trpišovský. Ten totiž přímo na Vánoce podepsal spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem, majícím na starost brankáře, nové smlouvy až do roku 2029.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Aktualizováno před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

včera

Tesla, Photo by Bram Van Oost

Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů

Americká automobilka Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů. Na trůnu ji vystřídal čínský konkurent BYD, který v uplynulém roce zaznamenal strmý vzestup. Pro firmu Elona Muska byl rok 2025 velmi náročný, provázený nejen rostoucí konkurencí z Asie, ale i kontroverzemi kolem politických aktivit jejího šéfa, což se projevilo na poklesu prodejů druhým rokem v řadě.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy

Mírová dohoda, která by mohla ukončit ruskou agresi, je hotová z 90 procent. Toto zásadní prohlášení zaznělo z úst ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jeho novoročním projevu k národu. Přestože se zdá, že konec bojů je na dosah, Zelenskyj varoval, že zbývajících 10 procent obsahuje ty nejtěžší otázky, které rozhodnou o osudu Ukrajiny i celé Evropy.

včera

včera

včera

Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes učinil zásadní krok v reorganizaci svého nejbližšího okolí. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval generálporučíka Kyryla Budanova, dosavadního šéfa vojenské rozvědky (HUR). Tento krok přichází v kritické době, kdy se Ukrajina snaží stabilizovat domácí politickou scénu po korupčním skandálu a zároveň čelí zvýšenému tlaku na diplomatické řešení konfliktu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy