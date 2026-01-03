Česko sleduje dění ve Venezuele. Macinka doufá v uklidnění situace

Česko sleduje dění ve Venezuele a věří v uklidnění situace. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) by v jihoamerickém státu měla po zadržení prezidenta Nicolase Madura proběhnout diplomatická jednání, kterých se zúčastní i opozice.
Černínský palác pozorně sleduje situaci v jihoamerické zemi. "USA opakovaně ústy prezidenta Trumpa upozorňovaly na možnou eskalaci napětí s ohledem na kroky nelegitimního režimu vůdce Madura. Za důležité nyní považujeme uklidnění situace a diplomatická jednání i za účasti venezuelské opozice," uvedl ministr Petr Macinka.
"Pro ministerstvo zahraničních věcí je na prvním místě bezpečí a konzulární pomoc českým občanům, a to včetně případu nespravedlivě vězněného občana," dodal šéf diplomacie.
Zadržení Madura oznámil americký prezident Donald Trump. "Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago.
V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes učinil zásadní krok v reorganizaci svého nejbližšího okolí. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval generálporučíka Kyryla Budanova, dosavadního šéfa vojenské rozvědky (HUR). Tento krok přichází v kritické době, kdy se Ukrajina snaží stabilizovat domácí politickou scénu po korupčním skandálu a zároveň čelí zvýšenému tlaku na diplomatické řešení konfliktu.
Zdroj: Libor Novák