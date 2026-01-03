Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda

Venezuela oznámila okamžité nasazení vojenských jednotek po celé zemi. Zároveň požaduje důkaz, že prezident Nicolas Maduro žije. Američané v sobotu oznámili, že ho během úderu proti venezuelským vojenským zařízením zadrželi a odvezli ze země.
Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López oznámil okamžité nasazení armády a vyzval k jednotnému odporu proti "nejhorší agresi", které jihoamerická země kdy čelila. Zdůraznil, že následuje pokyny prezidenta Madura. "Zaútočili na nás, ale nepodmaní si nás," vzkázal ministr občanům.
Maduro byl podle prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa zadržen a odvezen ze země. Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová přiznala, že vláda neví, kde jsou hlava státu a první dáma. Caracas proto požaduje důkaz o tom, že jsou naživu.
"Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal Trump na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě.
V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou.
Související
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
Venezuela , Nicolas Maduro , Cilia Floresová (Madurova manželka) , USA (Spojené státy americké) , armáda Venezuela
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Fotbalovou Slavii povede Trpišovský i se svými asistenty až do roku 2029
před 43 minutami
Venezuela chce důkaz, že Maduro žije. Po celé zemi bude nasazena armáda
před 1 hodinou
Zimní počasí sužuje Česko. Meteorologové aktualizovali varování
před 2 hodinami
Babiš odhalil plány na příští týden. Pojede i na jednání koalice ochotných
před 3 hodinami
Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou
před 3 hodinami
Tragédii ve Švýcarsku nejspíš způsobily prskavky. Vyšetřování pokračuje
Aktualizováno před 4 hodinami
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
před 4 hodinami
Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident
před 5 hodinami
Policisté objasnili první letošní vraždu v Olomouckém kraji
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné
včera
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
včera
Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy
včera
Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí
včera
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
včera
Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
včera
ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici
včera
Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev
včera
Kreml plánuje provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou, varuje Kyjev
včera
Venezuelské bezpečnostní složky zadržely pět amerických občanů. Drží je jako rukojmí
včera
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
Situace v Íránu se vyostřuje a do dění se ostře vložil americký prezident Donald Trump. Ten prostřednictvím své sociální sítě Truth Social varoval íránský režim, že Spojené státy nebudou nečinně přihlížet násilnému potlačování protivládních demonstrací. Trump prohlásil, že pokud Írán začne do pokojných protestujících střílet, což označil za tamní zvyk, USA jim „přijdou na pomoc“. Zdůraznil, že americké síly jsou v plné pohotovosti.
Zdroj: Libor Novák