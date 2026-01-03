Tragédii ve Švýcarsku nejspíš způsobily prskavky. Vyšetřování pokračuje

Švýcarské úřady již tuší, co zřejmě způsobilo tragédii v baru během novoročních oslav v lyžařském středisku Crans-Montana. Nepřežily jej desítky lidí, přes sto osob utrpělo zranění. Orgány činné v trestním řízení zatím nemají jasno o tom, zda v případu bude někdo obžalován.
Podle dosavadních závěrů vyšetřování zatím všechno nasvědčuje tomu, že požár spustily prskavky na lahvích šampaňského, které se příliš přiblížily stropu. Prokurátorka Beatrice Pilloudová v pátek řekla, že šetření se dále zaměří na použité materiály, požární opatření baru, jeho kapacitu a počet jeho návštěvníků během osudové noci.
Podle Pilloudové je cílem zjistit, zda a případně kdo bude v případu obžalován. "Všechno nás vede k přesvědčení, že požár začal od prskavek, které byly dané na lahve šampaňského, které se příliš přiblížily stropu," uvedla s tím, že požár se pak rychle šířil. Jeden z majitelů baru řekl lokálním médiím, že za posledních deset let proběhly tři kontroly podniku, aniž by se zjistilo cokoliv závadného.
Tragédie nepřežilo 40 lidí. Dalších 119 osob utrpělo zranění, mnozí z nich jsou nadále v kritickém stavu a bojují o život. Kromě Švýcarů jde o francouzské, italské či srbské občany. Úřady nadále pracují na identifikaci obětí. Pro policii jde momentálně o největší prioritu.
K požáru v baru Constellation došlo kolem půl druhé v noci místního času, když byly v plném proudu oslavy začátku nového kalendářního roku. Na místě události zasahovalo deset helikoptér, 40 sanitních vozů a přibližně 150 záchranářů.
Crans-Montana je známé švýcarské zimní středisko v srdci tamních Alp, které se nachází přibližně dvě hodiny od hlavního města Bernu. Lyžařům nabízí přes 80 kilometrů sjezdovek. Je také pravidelným dějištěm závodů Světového poháru v alpském lyžování.
