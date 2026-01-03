Máme Madura, tvrdí Trump. Američané ho měli zadržet i s manželkou

Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že americkým vojákům se během nočního úderu proti Venezuele podařilo zmocnit jejího prezidenta Nicolase Madura. Trump slíbil další podrobnosti k operaci, odpoledne proběhne tisková konference.
"Spojené státy americké úspěšně podnikly rozsáhlý úder proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolasi Madurovi, který byl - společně se svou manželkou - zadržen a odvezen ze země," napsal Trump na sociální síti Truth Social s tím, že další detaily prozradí na tiskové konferenci v soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě.
V Caracasu došlo k několika explozím. Dotčena měla být především vojenská zařízení, například vojenské letiště La Carlota v centru města či hlavní armádní základna Fuerte Tiuna. Podle dostupných informací se oblasti kolem zasažených míst ocitly bez dodávek elektrické energie.
Americká televizní stanice CBS již dříve uvedla, že útoky na venezuelská vojenská zařízení nařídil americký prezident Donald Trump. Představitelé prezidentské administrativy již předtím sdělili zmíněné televizní stanici, že vědí o explozích a letadlech nad venezuelskou metropolí.
Venezuelská vláda v prohlášení odsoudila americký útok. Maduro měl následně vyhlásit výjimečný stav, nařídit implementaci všech národních obranných plánů a vyzvat politické síly v zemi k aktivaci. Po Trumpově prohlášení však vyvstává otázka, jak to udělal, pokud byl zadržen.
Nejnovější vývoj přichází po týdnech amerického tlaku na venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Bílý dům jej především viní z distribuce drog do Spojených států amerických. Americká armáda proto v poslední době opakovaně útočila na lodě v Karibiku, o nichž tvrdila, že přepravují drogy.
Washington tvrdí, že Maduro je osobně zapojen v pašování drog do USA. Zároveň ho považuje za nelegitimního prezidenta. Venezuelská vláda na americký tlak reagovala slovy, že jde o snahu vynutit si Madurův odchod z funkce a získání kontroly nad venezuelskou ropou.
